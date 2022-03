Nuoret eri puolilla Eurooppaa mentoroivat kaupunkipäättäjiä kevään ajan

Espoon kaupunki koordinoi 18–25-vuotiaiden nuorten ja kaupunkien päättäjien yhteistä Future Mentors -ohjelmaa, jossa nuoret mentoroivat pienissä ryhmissä kotikaupunkiensa johtoa. Ohjelma tulee myös osaksi Euroopan nuorison teemavuotta.

Ohjelmaan osallistuu nuoria sekä mentoroitavia johtajia ja päättäjiä eurooppalaisista suurista ja keskisuurista kaupungeista. Kevään aikana nuoret tapaavat kaupunkinsa johtajia sekä saavat vertaistukea toisistaan. Future Mentors -ohjelman tavoitteena on saada nuorten ääni paremmin kuuluviin kestävän kehityksen kysymyksissä.

"Halusimme tämän käänteisen mentoroinnin kautta luoda nuorille mahdollisuuden tuoda esiin heidän unelmiaan, toiveitaan ja huoliaan omaan tulevaisuuden kaupunkiinsa liittyen. Nyt tehtävät päätökset vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen ja nuoret ovat ne, jotka tulevat elämään siinä tulevaisuudessa. Toivomme ohjelman myötä päätöksentekijöiltä uskallusta antautua dialogiin ja antaa uudenlaiselle ajattelulle tilaa", kumppanuuskoordinaattori Marianne Julkunen kertoo.

Future Mentors -ohjelma käynnistyi 25. tammikuuta ja huipentuu kesäkuussa Espoossa järjestettävään Eurocities-vuosikokoukseen, johon ohjelmaan osallistuneilla nuorilla on mahdollisuus saapua kaupunkinsa delegaation mukana.

"Toivomme Future Mentors -ohjelman vahvistavan nuorten osallisuutta kaupunkien päätöksenteossa ja eurooppalaisella tasolla. Toivomme, että nuorten osallisuus kasvaisi osaksi Eurocities-kaupunkiverkoston toimintaa", kansainvälisten asioiden päällikkö Milla Ovaska toteaa.

Kesäkuun vuosikokouksessa käsitellään kaupunkien tulevaisuutta

Eurocities-vuosifoorumi kokoaa 8.–10.6.2022 Dipoliin, Otaniemeen, verkoston 200 suurta ja keskisuurta jäsenkaupunkia. Espooseen saapuu satoja eurooppalaisia kaupunkivaikuttajia sekä merkittävä määrä EU-päättäjiä ja virkamiehiä.

Vuosifoorumin teema "An Era of New Beginnings" jakautuu kolmeen osaan "Dream", "Act", ja "Lead", joiden kautta tuodaan esiin nuorten osallisuutta, yhteiskehittämistä ja kaupunkien johtajuutta ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.

"Espoo 50 vuotta kaupunkina -vuonna näytämme vieraillemme parasta Espoota yhteistyössä kaupungin keskeisten kumppaneiden kanssa. Vuosifoorumin järjestäminen on myös piristysruiske espoolaiselle elinkeinoelämälle", elinvoimajohtaja Mervi Heinaro kertoo.

Espoolle Eurocities on tärkein eurooppalainen kaupunkiverkosto. Eurocities tekee EU-edunvalvontaa, tuottaa tietoa EU:n rahoitushauista ja lainsäädännöstä sekä toimii jäsenkaupunkiensa vertaisoppimisen alustana.