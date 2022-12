Nuoret etsivät Tiktokissa tietoa myös päihdeaiheista

TikTok on tehokas väline päihdetiedon jakamisessa nuorille. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n nuorille suunnattu Buenotok -tili on löytänyt tavan tehdä päihdevalistusta niin, että se oikeasti kiinnostaa nuoria. Buenotok-tili on kerännyt jo yli 23 000 seuraajaa ja yli miljoona tykkäystä. Yksittäisten videoiden katselukerrat ovat saattaneet nousta jopa yli 400 000.

Faktat päihteistä kiinnostavat nuoria TikTok ei kerro seuraajien ikää, mutta kommenttien perusteella voidaan olettaa BuenoTok-videoiden katsojien olevan pääasiassa 13–17-vuotiaita. "Päihteet ovat aihe, joka sen ikäisiä kiinnostaa. Siinä mielessä meidän oli helppo hypätä mukaan, koska juuri päihteistä ja päihteettömyydestä haluamme nuorille kertoa. Toki myös muista nuorten elämään liittyvistä asioista ja hyvinvoinnista yleensäkin", kertoo EHYTin mediasuunnittelija Sebastian Östman. Joka viikko TikTokiin ilmestyy uusia BuenoTok-videota. Kestoltaan ne ovat 20–45 sekuntia. Tyyli on usein kepeä, humoristinenkin, mutta aiheesta riippuen myös vakava. Aiheita on käsitelty muun muassa sellaisten otsikoiden alla, kuin Otin lääkeöverit, mitä teen? Mitä haittaa kannabiksesta on? Voiko ope takavarikoida nuuskat? Paljonko pitää juoda, että sammuu? Maatuuko nuuska? Videoissa kerrotaan faktat, kommenttikentissä nuoret voivat esittää kysymyksiä, joihin BuenoTok-tiimin jäsenet vastaavat. Ideat käsiteltäviin aiheisiin tulevat nuorten kommenteista ja kysymyksistä sekä TikTokista. "TikTok on paras lähde siihen, mikä toimii ja mikä nuoria kiinnostaa, mitä ajassa liikkuu ja mitkä ovat trendit", Östman kertoo. Suoraa puhetta Östman uskoo, että BuenoTok-menestys perustuu rentoon tyyliin ja rehellisyyteen. "Puhumme asioista niiden oikeilla nimillä, emme lähde kaunistelemaan, muttemme maalaa mörköjäkään. Lisäämme nuorten tietoutta päihteistä ja päihteettömyydestä tieteeseen ja tutkimuksiin perustuen." Moni nuori on kertonut, että BuenoTok-videoiden tiedoista on ollut hyötyä. Joku on alkanut miettiä päihteidenkäyttöään uudestaan tai jopa lopettanut nuuskaamisen. "Minulla on tunne, että meidän kanavalle oli kysyntää. Aloitimme 2021, samankaltaisia suomenkielisiä kanavia TikTokissa ei ollut", sanoo Östman. "Kun videoita ahkerasti tuupataan, on niillä varmasti merkitystä nuorten asenteisiin päihteistä ja päihteidenkäytöstä." Sosiaalinen media sensuroi myös päihdevalistuksen sisältöjä Päihteistä puhuminen sosiaalisessa mediassa ei kuitenkaan ole aina niin yksinkertaista. Yhteisöohjeissa on kohta, jonka mukaan Tiktok ei alustana salli huumeiden tai muiden valvottavien aineiden kuvailemista, edistämistä tai kauppaa. ”Joudumme tuottamaan ehkäisevän päihdetyön sisältöjä sosiaalisen median kanavien ehdoilla, ja se miten kanavan ylläpito, etenkin botit, sisältöjämme tulkitsevat, voi olla jotain muuta kuin mitä tarkoitimme”, kertoo EHYTin verkkotyön tiimivastaava Emma Rahikainen. ”Tämä on haastavaa, sillä joudumme nyt sensuroimaan omia sisältöjämme. Videoillamme kerrottiin aiemmin myös laittomista huumausaineista, niiden käyttötarkoituksista, koukuttavuudesta ja riskeistä. Viime aikoina Tiktok on kuitenkin alkanut rajoittamaan laittomia päihteitä koskevia sisältöjä ja poistanut ne tililtämme suoraan, vaikka myös näiden aineiden haitallisuudesta olisi tärkeää kertoa nuorille.” Nuorten kohtaaminen sosiaalisessa mediassa on muuttunut EHYTin verkossa tapahtuva nuorten kohtaava työ on muuttunut paljon kymmenessä vuodessa. ”Alkuaikoinamme keskustelimme nuorten kanssa muun muassa Habbo Hotellissa, jossa työntekijämme toimivat kuten nuoretkin, nimimerkkien ja avatarien takana. Työntekijöiden identiteettiä suojeltiin, eikä mitään tunnisteita haluttu laittaa esiin. Tänä päivänä on tärkeää, että toimimme omalla nimellämme ja kuvalla. Työntekijän persoona saa näkyä, jotta nuoret haluavat tutustua ja sitoutua toimintaamme ja se lienee yksi selkeä syy siihen, että olemme onnistuneet viestinnässämme”, kertoo Nuoret-osaston päällikkö Ilmo Jokinen. Viisi vinkkiä nuorten tavoittamiseen Tiktokissa: Älä aliarvioi nuorta. Nuorelle ei tule lässyttää, vaan kertoa avoimesti, miten asiat ovat. Luota omaan arviointikykyysi. Usein aihe, joka sinua itseäsi kiinnostaa, kiinnostaa todennäköisesti myös muita. Tee rohkeasti video aiheesta, josta itse pidät. Vastaa kommentteihin asiantuntevasti, mutta tarvittaessa huumorilla. Vihakommentit kannattaa jättää omaan arvoonsa. Ajankohtaiset aiheet kiinnostavat eniten katsojaa. Tämä on itsestäänselvyys, mutta Tiktokin kaltaisella nopeatahtisella alustalla trendeihin tulee reagoida sormia napsauttamalla. Ole oma itsesi. Roolin vetäminen uuvuttaa tekijän ja yleisön.

