Nuoret haastavat aikuiset keskustelemaan koulujen seksuaalikasvatuksesta

Helsingin nuorisoneuvosto järjestää Pride-viikolla paneelikeskustelun, joka tuo yhteen niin päättäjät, nuoret, opettajat, asiantuntijat kuin kustantajatkin. Paneelissa pureudutaan koulujen seksuaalikasvatuksen epäkohtiin ja etsitään konkreettisia keinoja siihen, miten sateenkaarivähemmistöjen yhdenvertainen asema seksuaalikasvatuksessa voitaisiin saavuttaa.

Miten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt pitäisi huomioida koulujen seksuaalikasvatuksessa? -paneelikeskustelu järjestetään Helsingin kaupungintalon aulassa torstaina 10.9. klo 16:30-17:30. Lisäksi tapahtuma live-streamataan Helsingin nuorisoneuvoston Instagram -kanavalle. Paneeli kuuluu Pride-viikon viralliseen ohjelmistoon.

Panelistit

Eeva Lahdenmäki, Otavan lukio-liiketoiminnan kokonaisuus

Liisa Pohjolainen, Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Heidi Halkilahti, Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen yhdenvertaisuudesta ja osallisuudesta vastaava pedagoginen asiantuntija

Anders Huldén, palvelupäällikkö, Väestöliiton Poikien puhelin

Lotta Suviranta, opettaja ja opetuskirjan tekijä

Jemina Sandell, Nuorisoneuvoston jäsen, opiskelija

Léon Ziegler, opiskelija

Kati Hottola, opiskelija







Tapahtuman COVID-19 -järjestelyt

Nuorisoneuvosto ja Helsingin kaupunki ottavat huomioon tapahtuman turvallisuusasiat seuraavasti:

Kaupungintalolla on rajattu katsojamäärä 25 henkilöön turvavälien mahdollistamiseksi. Lisäksi tapahtuman yleisölle on varattu mahdollisuus käsien pesuun ja tapahtumassa on myös tarjolla käsidesiä.

Paneeliin Kaupungintalolle voi ilmoittautua mukaan tästä linkistä viimeistään to 10.9. klo 16: https://link.webropolsurveys.com/S/F3383E18FF8739F4

Tapahtumaan voi saapua myös ilman ennakkoilmoittautumista, mutta varauduthan siihen, että et mahdu sisään. Ethän tule paikalle, mikäli sinulla on minkäänlaisia flunssan oireita.

Tapahtumaa voi katsoa myös streamina Nuorisoneuvoston Instagram-livestä @nuorisoneuvostohki -kanavalta.