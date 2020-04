Nuoret ja politiikan aktiivit keräsivät ääniä TEKin vaaleissa

TEKin valtuustovaaleissa nuorten valtuustoryhmä lähes tuplasi paikkansa. Vaalien ääniharavoiksi nousivat Marjo Matikainen-Kallström, Saara Hyrkkö ja Jyrki Kasvi.

Tekniikan akateemiset TEKissä järjestettiin maaliskuussa valtuustovaalit, joissa valittiin 70 valtuutettua edustamaan 72 000 jäsentä. Äänioikeutettuja oli lähes 51 000 ja ehdokkaita 481. Äänestysaktiivisuus nousi 14 prosenttia viime vaaleista ja äänestysprosentti oli nyt 26. Yhteensä vaaleissa annettiin 13 100 ääntä, joista 81 prosenttia annettiin sähköisesti.

– On hienoa, että toimintamme ja sen kehittäminen kiinnostaa jäseniämme. On upeaa, että niin moni on sitoutunut ja halukas viemään toimintaamme eteenpäin tekkiläisten hyväksi, iloitsee TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen.

Valtuuston suurimmaksi ryhmäksi nousi Kokoomus 17 paikalla. Seuraavina ovat sitoutumattomat ryhmät Yhtenäinen TEK ja Teekkarihenki (16 paikkaa) ja iTyö (13 paikkaa). Suurin muutos tapahtui kuitenkin TEKin Nuorten edustuksessa; ryhmän paikkamäärä kasvoi kuudesta 11. Vasemmisto sai uutena valtuustoryhmänä yhden paikan.

Vaalien ääniharava suurimmalla, eteläisellä vaalialueella oli TEKin hallituksen puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström (kok, Espoo) 266 äänellä. Samalla hän keräsi koko vaalien suurimman yksittäisen äänimäärän. Toiseksi eniten ääniä keräsi Saara Hyrkkö (vihr, Espoo) 184 äänellä. Kolmanneksi suurimman äänisaaliin sai 159 äänellä Jyrki Kasvi (vihr, Espoo). Monet ehdokkaat saivat tasamäärän ääniä, jolloin valtuustopaikka ratkesi arvalla.

Uusista valtuutetuista 49 prosenttia on naisia, mikä on pieni nousu viime valtuuston 47 prosentista. Valtuutettujen keski-ikä on 48 vuotta, joka nousi vuodella viime vaaleista. Varsinaisten valtuutettujen ikähaarukka on 25 – 77.

– Valtuustossa on edustettuina ihmisiä eri ikäryhmistä, ympäri maata. Meille myös tärkeää, että sukupuolten välinen tasa-arvo näkyy kaikessa toiminnassamme - valtuuston kokoonpanoa myöten, sanoo Jokinen.

Baltic Sea Action Group oli sähköisten äänestäjien suosikki

TEK lahjoittaa jokaista sähköistä äänestäjää kohden 3 euroa ympäristön hyväksi. Yli 10 000 sähköisellä äänellä lahjoituspottiin kertyi yhteensä 31 820 euroa.

– Nyt suurin osa äänesti sähköisesti. Vielä edellisissä valtuustovaaleissa sähköinen äänestäminen oli enemmän poikkeus kuin sääntö, taustoittaa Jokinen.

Sähköiset äänestäjät pääsivät myös äänestämään seitsemästä eri ehdokkaasta suosikkiaan. Eniten ääniä sai Baltic Sea Action Group, jonka Itämeren suojelutyöhön TEK lahjoittaa 14 000 euroa. Lahjoitukset saavat myös Luontoliiton lasten ja nuorten luontokasvatus sekä Luonnonperintösäätiön ikimetsän suojelu. Lahjoitus jaetaan kohteiden kesken suhteessa äänimääriin.