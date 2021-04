Nuoret Lesket ry vaatii uudistusta, joka kohtelee leskiä tasapuolisesti ja tunnistaa aidosti erilaiset perhetilanteet

Jaa

Perhe-eläkettä koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan. Uudistuksen tavoitteena on muokata perhe-eläketurvaa vastaamaan yhteiskunnan ja perheiden muuttuneisiin tarpeisiin. Esitys kuitenkin laittaa lesket keskenään epätasa-arvoiseen asemaan.

Eduskunnan käsittelyyn edenneessä lakiesityksessä nuorena ja lapsettomana puolisonsa menettäneet aiotaan edelleen rajata eläkeoikeuden ulkopuolelle. Leskeneläke evätään lapsettomalta leskeltä kokonaan, jos leski on alle 50-vuotias, avioliitto on kestänyt alle 5 vuotta tai se on solmittu yli 50 -vuotiaana. Nuori ikä ja lapsettomuus ovat kohtuuttomia perusteita eläkkeen eväämiselle. Huomioitavaa on myös se, että tämän epäkohdan korjaamisessa ei ole kysymys taloudellisesti merkittävästä satsauksesta eläkeuudistuksen kokonaisuudessa. Vaille eläkettä jäävä joukko käsittää vain muutamia satoja leskiä, joille tämä taloudellinen apu olisi kuitenkin äärimmäisen merkittävä tuki akuutissa kriisitilanteessa.

”Lakiesitys tällaisenaan ei edistä yhdenvertaisuutta. Jo perustuslakimme kieltää eriarvoisen kohtelun iän ja muun henkilöön liittyvän ominaisuuden perusteella, miksi tämä syrjintä siis sallittaisiin perhe-eläkelainsäädännössä?”, ihmettelee Nuoret Lesket ry:n toiminnanjohtaja Miia Iivonen.

Vaikka esityksen mukaan myös avoliitosta leskeytynyt saisikin jatkossa leskeneläkettä tiettyjen ehtojen täyttyessä, ei esitys kuitenkaan täysin tunnista muuttuneita parisuhteen muotoja ja perhetilanteita. Ehtojen mukaan parilla tulisi olla yhteinen alaikäinen lapsi ja yhtäjaksoista yhteiseloa takana vähintään viisi vuotta. Nuoret Lesket ry pitää näitä ehtoja eriarvoistavina ja aivan liian tiukkoina. Leskiperheen lapsen toimeentulon kannalta vaatimukset vanhempien avoliiton kestosta voivat johtaa kohtuuttomiin tilanteisiin. Mikäli leski jää vaille leskeneläkettä, vaikuttaa se suoraan myös perheen lasten toimeentuloon. Nuoret Lesket ry esittääkin, että ajallinen vaatimus yhteistalouden kestosta poistettaisiin. Esityksessä ei myöskään oteta huomioon yhä yleistyviä uusperheitä, joissa eletään yhtä lailla lapsiperhearkea molempien tuloihin tukeutuen, vaikka lapset eivät olisikaan juridisesti yhteisiä.

Nuoret Lesket ry ei myöskään kannata esityksessä ollutta ehdotusta leskeneläkkeen keston rajaamisesta 10 vuoteen. Nykyjärjestelmässä on jo nyt vähennysmekanismi, jonka kautta leskeneläke on työikäisellä lähes aina määräaikainen ja eläke jää tyypillisesti maksuun vain kaikkein pienituloisimmille. Ilman leskeneläkettä tämä joukko ohjautuisi yhteiskunnan muun sosiaaliturvan piiriin. Näemmekin, että kaavamaisen määräaikaistamisen sijaan järjestelmässä tulisi huomioida lesken taloudellinen tilanne yksilöllisesti.

”Leskeytyminen vaikuttaa työkykyyn ja on tutkitusti terveysriski. Tilanteen itsessään aiheuttaman kuormituksen lisäksi leskelle on kohtuutonta joutua myös taloudellisiin vaikeuksiin. Leskeneläkkeellä voidaan ennaltaehkäistä puolison kuoleman aiheuttamia negatiivisia seurauksia. Tämä on kannattavaa sekä taloudellisesti että inhimillisesti.”, Iivonen toteaa.

Eduskunnan ei tulisi missään tapauksessa hyväksyä hallituksen esitystä tällaisenaan. Nuoret Lesket ry vaatii, että esiin nostamamme epäkohdat huomioidaan ja korjataan asian käsittelyssä. Eläkeoikeus on taattava kaikille leskille iästä ja perhemuodosta riippumatta ja kaavamaisesta eläkkeiden määräaikaistamisesta on luovuttava.

Miia Iivonen

vs. toiminnanjohtaja

Nuoret Lesket ry

Työikäisten leskien vertaistukijärjestö