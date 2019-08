Nuoret opettavat kouluissa taloustaitoja toinen toisilleen – suosittu vertaisoppimisohjelma laajenee ympäri Suomen

Nuorten talousosaamista edistävä Pörssilähettiläsohjelma laajenee syyslukukauden aikana Jyväskylän, Turun, Porin, Salon ja Lahden seuduille sekä Itä-Suomeen kuten Kuopioon ja lähialueille. Lisäksi toimintaa on jo entuudestaan ympäri Uuttamaata, Pirkanmaalla, Oulun seudulla ja Rovaniemellä.

Pörssilähettiläät ovat Pörssisäätiön kouluttamia 15–19-vuotiaita nuoria, jotka voi kutsua yläkouluihin pitämään esityksen oman talouden hallinnasta. Viime lukuvuonna lähettiläiden oppitunneille osallistui lähes 4 000 yhdeksäsluokkalaista.

Lähettiläiden esityksen aikana oppilaat kuulevat muun muassa, miten tehdään budjetti ja säästösuunnitelma, miten sijoittamisen voi aloittaa ja miten pörssi toimii. Esitysmateriaalin tekemiseen ovat osallistuneet Pörssisäätiön asiantuntijoiden lisäksi nuoret itse. Oppitunneilla voikin kuulla nuorten omaan elämään kytkeytyviä esimerkkejä, joissa verrataan osaketta vaikkapa pizzanpalaan tai rahastoa Spotifyn soittolistaan.

– Tarkoitus on kertoa nuorille taloudesta tavalla, johon he voivat samaistua, kommentoi Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri.

Vuoden aikana 4 000 tavoitettua nuorta – tavoitteena moninkertainen määrä

– Tavoitteena on, että muutaman vuoden sisällä Pörssilähettiläsvierailuja järjestetään jo kaikkialla Suomessa. Esimerkiksi Ruotsissa vastaavanlainen ohjelma tavoittaa lähes 30 000 nuorta vuosittain. Suomessakin tälle on valtava tarve ja kiinnostus. Nuoret kaipaavat etenkin käytännönläheistä opetusta oman talouden hallinnasta, Lounasmeri kertoo.

Pörssilähettiläsohjelma aloitettiin Suomessa loppuvuodesta 2017. Viime lukuvuoden aikana lähettiläät pitivät jo noin 200 esitystä yhdeksänsille luokille. Kuluvalla syyslukukaudella uusia Pörssilähettiläitä koulutetaan pääkaupunkiseudulla, Itä-Suomessa, Päijät-Hämeessä, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla, minkä jälkeen kouluissa kiertää jo reilut parisataa lähettilästä.

Rinteen hallitus on nostanut taloustaitojen parantamisen myös hallitusohjelmaan, jossa luvataan kehittää kansalaisten talousosaamista ja talouden hallintaa kaikissa ikäryhmissä. Yli 380 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä. Talous ja Nuoret TATin selvityksen mukaan vain alle kolmannes opettajista on sitä mieltä, että heidän koulunsa tarjoaa nuorille riittävät talousosaamisen valmiudet. Jopa 80 prosenttia suomalaisista haluaisi talouden omaksi oppiaineekseen peruskouluihin, selviää Pörssisäätiön Tietoykkösellä teettämästä kyselytutkimuksesta. Tärkeimpinä taloustaitoina vastaajat pitävät arjen taloustaitoja kuten budjetointia, säästämistä ja sijoittamista sekä kestävää kuluttamista.