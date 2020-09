Nuoret pitävät opettajan työtä tärkeänä tulevaisuuden ammattina

Väitös 12.9.2020: Ydinjätteiden loppusijoituksen hyväksynnän perusteet puntarissa (Kari) 8.9.2020 11:08:33 EEST | Tiedote

Tuoreessa tutkimuksessa tarkastellaan Eurajokea ydinjätteiden loppusijoituksen suunnannäyttäjänä. Eurajoki on ensimmäinen kunta maailmassa, missä loppusijoituslaitoksen perustaminen on onnistunut asianmukaisesti niin julkisen kuin paikkakunnan asukkaiden hyväksynnän kera. – Kyseessä on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen ja kiinnostava ennakkotapaus, aiheesta väittelevä YTM Mika Kari toteaa.