Nuoret teatteriharrastajat tarjoavat elämyksiä Taikonilla

Taiteen perusopetusta Vaasassa tarjoavalla TaiKonilla on noin 150 teatteria harrastavaa lasta ja nuorta. Tänä keväänä ensi-iltoja eri ikäisten oppilaiden näytelmistä on yhteensä kymmenen, joista ensimmäinen ”Resa till det okända” saa ensi-iltansa perjantaina 5.4. klo 19.

Taikonin oppilaiden näytelmien esityskielenä on suomi tai ruotsi, ja näyttelijät ovat 8-18-vuotiaita. Kaikkiin esityksiin on vapaa pääsy.

- Resa till det okända on 16-18-vuotiaiden nuorten itsensä kirjoittama näytelmä. He ovat myös suunnitelleet ja toteuttaneet näytelmän lavastuksen, puvustaneet sekä tehneet valo- ja äänisuunnitelman itse, kertoo Taikonin johtava opettaja Mia Wiik.

Näytelmän ja nuorten ohjauksesta on vastannut teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) Lotta Ventus.

Nuoret itse kuvailevat näytelmäänsä näin:

- Äiti, teini ja maahanmuuttaja lähtevät bussimatkalle. He eivät tiedä, että heidän kohtalonsa ovat yhteydessä toisiinsa. He kokevat aivan toisenlaisen matkan, kuin olivat odottaneet. He joutuvat kohtaamaan henkilökohtaisia ongelmiaan ja kamppailemaan suurimpien pelkojensa kanssa. Näytelmä on kertomus yhteisöllisyydestä - erilaisuudesta huolimatta. Se osoittaa polkuja, joita emme uskaltaisi vaeltaa. Jännäri, joka vie katsojan…

En resa till det okända –näytelmää esitetään 5.4., 6.4., 7.4 ja 9.4. klo 19, 10.4, klo 20 sekä 27.4. klo 17.

Tiedot muista Taikonin kevään esityksistä löytyvät osoitteesta: www.vaasa.fi/uutinen/nuoret-teatteriharrastajat-tarjoavat-elamyksia-taikonilla