Nuoret yrittäjät kehittivät turvallisen vaihtoehdon Facebook- ja Whatsapp -ryhmille

Oletko siivouksen supersankari? Osallistu hauskaan siivoustempaukseen ympäri Suomen! 18.4.2023 15:41:20 EEST | Tiedote

Clean Up Your Act -kampanjan tarkoituksena on kannustaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä jättämään mahdollisimman vähän jälkiä ja roskia luontoon Earth Day -päivästä Vappuun. Kampanja on myös kehotus yksilöille kokoontua yhteen "siivouksen supersankareiksi" ja ottaa vastuu ympäristöstään, keräämällä roskia lähiympäristössään. Kampanjan takana on kolme suomalaista startup-yritystä, Commu, Kyky Today ja Superhood sekä Moniheli -yhdistyksen LuontoKoti -projekti.