Nuori Espoo kutsuu kaikki espoolaiset nuoret kulttuurin ja taiteen harrastajat osallistumaan Nuori Kulttuuri On Air -taidetapahtumaan: videohaku auki 1.-18.2.2022, pääkaupunkiseudun livetapahtuma Suvilahden Tiivistämöllä lauantaina 7.5.2022

Nuori Kulttuuri On Air on monipaikkainen nuorten taidetapahtuma. Tapahtuma käynnistyy videokatselmuksella, jonka hakuaika on 1.-18.2.2022. Kaikki hakuajan puitteissa lähetetyt teokset pääsevät Digistagelle Nuori Kulttuuri -alustalle. Tapahtuma huipentuu On Air -päivänä 7.5.2022, joka koostuu kuudesta eri puolilla Suomea järjestettävästä satelliittitapahtumasta. On Air -päivän iltana nuoret ympäri Suomen yhdistyvät livestriimillä omista tapahtumistaan yhdeksi juhlivaksi kokonaisuudeksi parin tunnin ajaksi.

Tapahtumaan voi osallistua millä tahansa taiteenlajilla tai näiden yhdistelmällä. Nuoret kutsutaan videoimaan omat teoksensa ja lähettämään ne videokatselmukseen hakuajan puitteissa. Videon on oltava sääntöjen mukainen, tärkeintä on sisältö, ei laatu. Videokatselmukseen pääsee 300 ensimmäistä, jotka myös saavat asiantuntijaraadilta palautetta teoksestaan - kannattaa siis olla nopea. Kaikki teokset, myös ne, jotka eivät mahtuneet videokatselmukseen, pääsevät helmikuun lopussa aukeavalle Digistagelle. ”Nuori Kulttuuri On Air -tapahtuma on loistava tilaisuus kaikille taidetta ja kulttuuria harrastaville ja esiintymisestä nauttiville 13–20-vuotiaille nuorille. Tämä matalan kynnyksen monitaiteinen katselmus edustaa kulttuurista nuorisotyötä tässä hetkessä parhaimmillaan”, kertoo Nils Nordling, Espoon kaupungin nuorisotyön koordinaattori. ”Toivon nuorten tarttuvan rohkeasti tähän tilaisuuteen, videoimaan omat taideteoksensa ja osallistuvan Nuori Kulttuuri On Air -tapahtumaan”. On Air -päivänä 7.5.2022 kulttuurista nuorisotyötä juhlitaan sekä livenä että livestriimattuna ympäri Suomen On Air -juhlaviikonlopun aikana tuodaan esiin nuorten taideharrastusten tämänhetkisiä ilmiöitä. Varsinaisena On Air -päivänä lauantaina 7.5.2022 järjestetään kuusi livenä tapahtuvaa satelliittitapahtumaa eri puolilla Suomea: Helsingissä (Espoo osana pääkaupunkiseutua), Tampereella, Mikkelissä, Oulussa, Rovaniemellä ja Inarissa. Pääkaupunkiseudun livetapahtuma pidetään Suvilahden Tiivistämöllä Helsingissä. Päivä huipentuu parituntiseen live-lähetykseen Tampereelta. Lähetys koostuu nuorten esityksistä sekä vuoden aikana erilaisista taideharrastuksista ja taideilmiöistä kuvatuista inserteistä. Suorassa lähetyksestä vieraillaan satelliittitapahtumissa, joissa voi kokoontua seuraamaan illan lähetystä yhdessä. Videokatselmukseen lähetetyistä teoksista osa valitaan esiintymään yleisölle livenä Nuori Kulttuuri On Air -päivänä 7.5.2022. Lisäksi kaikki hakuaikana lähetetyt teokset pääsevät haun jälkeen avautuvalle Digistagelle, jossa yleisö saa kevään aikana äänestää suosikkiaan. Yleisön suosikki palkitaan suorassa lähetyksessä Tampereella.

