Nuori Näyttämö käynnissä kolmatta kertaa

Nuori Näyttämö toteutetaan kolmatta kertaa vuosina 2019-21. Mukana olevat näytelmäkirjailijat Okko Leo, Otto Sandqvist ja Katariina Numminen ovat aloittaneet kirjoittamistyönsä. Uudet näytelmätekstit valmistuvat tämän vuoden aikana. Lisäksi suomennetaan yksi uusi näytelmäteksti brittiläisestä Connections-hankkeesta.

Kolmannella kierroksella mukana olevat ammattiteatterit ovat Suomen Kansallisteatteri, Helsingin kaupunginteatteri, Turun kaupunginteatteri, Kouvolan Teatteri, Kokkolan kaupunginteatteri ja Lahden kaupunginteatteri. Nuortenryhmien haku ammattiteattereiden alueilta alkaa ensi vuoden alussa. Päätösfestivaali järjestetään Suomen Kansallisteatterissa toukokuussa 2021. Kummina jatkaa näyttelijä Krista Kosonen.

Kolmannen kierroksen toteuttamismalli ja aikataulu:

Vuonna 2019 näytelmäkirjailijat kirjoittavat 13–19-vuotiaille suunnatut uudet näytelmät.

Nuortenryhmien haku alkaa vuonna 2020. Ammattiteatterit valitsevat keväällä alueiltaan mukaan tulevat nuortenteatteriryhmät.

Valitut nuortenryhmät valmistavat näytelmistä esitykset, jotka nähdään keväällä 2021 paikallisfestivaaleilla ammattiteattereiden näyttämöillä. Paikallisfestivaaleilta valitaan esitykset päätösfestivaalille, joka järjestetään Suomen Kansallisteatterissa.

Uudet näytelmät vapautuvat nuorten ja ammattilaisten käyttöön, näytelmäantologia painetaan kesällä ja loppuraportti syksyllä 2021.

Nuori Näyttämön pääorganisoija on Työväen Näyttämöiden liitto.



Hanke järjestettiin Suomessa ensimmäistä kertaa vuosina 2013–15 ja toinen kierros 2016­–2018. Tähän mennessä mukana on ollut 12 ammattiteatteria ja 54 nuortenteatteriryhmää. Katsojia hanke on saavuttanut yhteensä yli 22000. Nuori Näyttämö on ainutlaatuinen kokonaisuus, jossa nuoret teatterinharrastajat saavat mahdollisuuden vahvistaa omaa osaamistaan tai aloittaa aivan uuden harrastuksen. Nuori Näyttämön sisällä nuoret teatterinharrastajat voivat työskennellä pitkäjänteisesti ammattilaisten kanssa. Ryhmiä ei valita taitotasojen mukaan, vaan osallistumaan toivotetaan tervetulleiksi koko Suomen alueelta mahdollisimman monista erilaisista taustoista tulevia ryhmiä.

Teatterit saavat uusia, suoria kontakteja toiminta-alueittensa nuoriin, joille teatteriin tulemisen kynnys madaltuu. Lisäksi syntyy uusia, tasokkaita näytelmiä nuorten esitettäväksi tai katsottavaksi. Kirjailijoille hanke antaa poikkeuksellisen tilaisuuden nähdä teksteistään lukuisia tulkintoja.

Lisätietoja ja kuvapyynnöt: nuori.nayttamo@tnl.fi.