Nuori, tahdotko töitä? Olemme tukenasi!

Eteläpohjalaiset työllisyyshankkeet toteuttavat viikolla 47 yhteisen viestintäviikon. Viikon mittaisella kampanjalla halutaan muistuttaa alueen nuoria ja heidän läheisiään siitä, että erilaisiin työelämään pääsyn tilanteisiin on saatavissa hankkeilta tukea.

Nuori saa tukea oman tulevaisuuden kirkastamiseksi silloin kun työtä, omaa alaa tai koulutuspaikkaa ei omin avuin löydy.

”Saat tueksesi asiantuntevan ja osaavan valmentajan, jonka kanssa etsitte yhdessä vaihtoehtoja ja jatkopolkuja tulevaisuuteen, ja joka kannustaa sekä opastaa sinua omien toiveidesi ja tarpeidesi mukaan. Tavoitteena on, että hankkeiden tarjoamaan valmennukseen pääsee mahdollisimman nopeasti ja helposti”, toteaa Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston työllisyyshankkeista vastaava asiantuntija Hannele Koivumäki.

Hankkeet ovat läsnä koko Etelä-Pohjanmaalla, ja palvelua onkin tarjolla joka kunnan alueella sekä erilaisille kohderyhmille. Osassa hankkeita tarjotaan työvalmennuksen lisäksi myös tukea ja neuvontaa mm. talous-, liikunta- ja elintapa-asioihin sekä etsitään ratkaisuja maahanmuuttajien työllistymisen tueksi.

Myös Suomen hallituksen kärkiteemoihin sisältyy nuorten työllisyyden edistäminen niin, että koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrä on vähentyisi. Syyskuu 2020 työllisyyskatsauksesta huomion arvoista on se, että Etelä-Pohjanmaan työttömistä (6646 hlöä) on yhteensä 1634 henkilöä alle 30-vuotiasta nuorta. Tämä on 24.5 % kaikista työttömistä ja 11.7 % enemmän kuin syyskuussa 2019.

“Hankkeet (14 kpl) ovat merkittäviä toimijoita alueellamme. Viestintäviikon aikana tulemme käyttämään useita sosiaalisen median kanavia, jotta tavoittaisimme nuoret ja he saisivat tarvittavaa tietoa hankkeiden ja työvalmennuksen mahdollisuuksista. Mahdollisuuksia on paljon – ne on vain ensin löydettävä ja niihin on uskallettava tarttua”, kannustaa hankeasiantuntija Tiina Pulju Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.“ Hankkeet rahoitetaan ESR- tai työllisyyspoliittisella avustuksella.

Yhtenä viestintäviikolla näkyvistä toimenpiteistä on Santtu Koskiahon 21 v. editoima ja toteuttama TikTok video, jolla tavoitetaan erityisesti nuoria. Videolla esiintyy nuorien lisäksi viestintäviikolla mukana olevia hankkeita ja niiden työntekijöitä. Ajatuksena on kertoa nuorille, että jos he tarvitsevat apua työllistymisessä tai koulutuspaikan löytämisessä, hankkeet ovat olemassa heitä varten.

”Hankeviestinnän TikTok videon tekeminen on ollut mielenkiintoinen ja erilainen projekti mitä aiemmat tekemäni videot”, Santtu kertoo. Santtu itse on saanut Osaava-hankkeesta apua mm. työkokeilupaikan löytämisessä ja työsopimusasioissa.

Viestintäviikosta ja hankkeista lisää: te-palvelut.fi

Hankkeista lisätietoja: Asiantuntija Hannele Koivumäki Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto hannele.koivumaki@te-toimisto.fi p. 029 504 6565

Tietoa nuorten työttömyydestä: Työllisyyskatsaus