Nuori, uskalla kasvaa keneksi haluat

”Tämä on sinulle, joka mietit, mitä haluat tehdä elämässäsi, tai sinulle, jolle se on jo selvää, mutta haluat apua siihen, miten onnistut paremmin.”

-Ilkka Koppelomäki uutuusteoksessa Saa mitä haluat: Nuoren kirja – kasva keneksi haluat

Ilkka Koppelomäen uutuusteos Saa mitä haluat: Nuoren kirja – kasva keneksi haluat auttaa aikuisuuden kynnyksellä olevia nuoria ohjaamaan elämäänsä eteenpäin ja nauttimaan elämästä enemmän. Teos kannustaa lukijaa kuuntelemaan rohkeasti itseään ja toteuttamaan mahdottomiltakin kuulostavia unelmia. Teos pohjautuu Koppelomäen aiemmin luomaan menetelmään, jonka hän on muokannut nuorille sopivaksi tarjoten apua ja tukea esimerkiksi opiskelupaikan valintaan, huonon itsetunnon parantamiseen ja haastavista elämäntilanteista selviämiseen. Uutuusteos on kannustava opas nuorille, heidän vanhemmilleen ja kaikille nuorten kanssa työskenteleville aikuisille.

”Riippumatta siitä, millainen elämäsi on ollut tähän asti ja millaiset lähtökohdat olet saanut elämääsi ja millainen sinä olet, uskon, että sinulla voi olla todella upea elämä. Minä uskon sinuun ja haluan, että tiedät, että juuri sinä olet tärkeä. Uskalla uskoa itseesi ja tehdä omasta elämästäsi parasta mahdollista!” rohkaisee Ilkka Koppelomäki nuorta lukijaa uutuusteoksessaan.

Teoksessa on inspiroivia tarinoita ihmisistä, jotka ovat selvinneet esimerkiksi kiusaamisesta, vammautumisesta tai riippuvuudesta. Tarinansa jakavat mm. Pekka Hyysalo, Ninja Sarasalo, Toni Junnila, Heljä-Tuulia ja Lassi Lappi sekä Saa mitä haluat -valmennukseen osallistuneet nuoret.

Jotta Nuoren kirja sopisi mahdollisimman hyvin nuoren luettavaksi, sen tekemisessä on ollut mukana Oscar Järvinen, Koppelomäen valmennukseen osallistunut 16-vuotias nuori. Lisäksi kirjan teossa on auttanut erityisluokanopettaja ja kouluttaja Jenni Kallio, jotta kirja sopisi hyvin myös ammattilaisten käyttöön.

”Usein menetelmäni nousee esiin siinä valossa, miten tuhannet suomalaiset ovat toteuttaneet sen avulla unelmiaan. Nuoret kokevat erittäin tärkeäksi myös sen, miten menetelmän avulla voi pitää parempaa huolta omasta hyvinvoinnista ja jaksamisestaan. Juuri nyt kun nuorten henkisen hyvinvoinnin on huomattu laskeneen, uskon, että tämä kirja tulee todelliseen tarpeeseen myös hyvinvoinnin näkökulmasta” kertoo Ilkka Koppelomäki kirjastaan.

Uutuusteos täydentää suursuosion saavuttaneiden Saa mitä haluat -teosten sarjaa, joka rohkaisee lukijaa kuuntelemaan omaa sisäistä ääntään ja toteuttamaan unelmiaan. Sarjasta on aiemmin ilmestynyt Viisaan Elämän julkaisemat teokset Saa mitä haluat – Opas omannäköisen elämän toteuttamiseen (2019), Saa mitä haluat – Elämäsi kirja (2020) ja Saa mitä haluat – muistikirja (2021).

Ilkka Koppelomäki on itsensä johtamisen valmentaja, joka on erikoistunut mielen hallintaan, intohimon löytämiseen ja tavoitteiden toteuttamiseen. Ilkan perustama Uskalla Innostua -tiimi on inspiroinut tuhansia suomalaisia itsensä ja oman elämänsä kehittämiseen jo vuodesta 2007 lähtien. Ilkan missiona on ”vähemmän katkeria vanhuksia ja enemmän elämäänsä tyytyväisiä ihmisiä”.

Saa mitä haluat: Nuoren kirja ilmestyi kirjakauppoihin viikolla 42.

Saa mitä haluat: Nuoren kirjan julkistus- ja tiedotustilaisuudet Helsingin Kirjamessuilla, tilassa 204.

28.10. klo 15 tiedotustilaisuus medialle

29.10. klo 14 somevaikuttajille (myös media tervetullut)

