Nuori Yrittäjyys pop-up myyjäiset

Vuosi yrittäjänä on nuorille opiskelijoille suunniteltu opetusohjelma, johon kuuluu oman yrityksen käynnistäminen ja sen ylläpito yhden lukuvuoden ajan. NY pop-up myyjäisten tarkoitus on auttaa Vuosi Yrittäjänä opiskelijoita verkostoitumaan ja antaa mahdollisuuden kertoa omasta tuotteestaan tai yritysideastaan. Nuoret yrittäjät myyvät tuotteitaan tapahtumassa eli sinulla on oiva tilaisuus tulla tekemään löytöjä joulupukin konttiin!

Myyntiosastoilla on myynnissä mm. paholaisenhilloa, tomaattimarmeladia, erilaisia käsityötuotteita ja kuvaus- ja mediapalveluita.