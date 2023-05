Nuoria kannustetaan vaihtamaan mopot polkupyöriin Vaasassa

Fiksusti kouluun ohjelman tavoitteena on lisätä aktiivista ja kestävää liikkumista koulumatkoilla. Ohjelmassa pyritään myös lisäämään koulumatkojen liikenneturvallisuutta sekä vahvistamaan aktiivisen ja kestävän liikkumisen toimintakulttuuria kouluissa ja opetuksessa. Ohjelmaan osallistuminen tukee kaupungin keskeisiä hiilineutraalisuustavoitteita sekä edesauttaa nuorten ja lasten hyvinvointia.

Useat vaasalaiset lapset ja nuoret kulkevat tällä hetkellä lyhyetkin koulumatkat moottoriajoneuvoilla. Ohjelman myötä Vaasan kaupunki saa tukea ja toimintamalleja, joilla voidaan lisätä aktiivista ja kestävää koulumatkaliikkumista.

-Vaasan sisäiset etäisyydet on lyhyitä ja koulumatkojen keskipituus on noin kolme kilometriä, jolloin kouluun pyöräily ja kävely on monille mahdollista, kertoo kävelystä ja pyöräilystä vastaava projekti-insinööri Samuli Huusko.

Fiksusti kouluun -ohjelman tavoitteet tukevat myös kaupungin muita kävelyn ja pyöräilyn edistämisen hankkeita kuten Hietasaarenkadun pyöräilybaanan toteuttamista.

-Tuleva laatukäytäväverkosto osuu myös monen oppilaan kulkureteille, minkä seurauksena koulumatkojen turvallisuus ja sujuvuus lisääntyvät huomattavasti, Huusko muistuttaa.