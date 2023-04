Nuoriin sijoitettu euro tuotti itsensä takaisin jo samana vuonna – parhaimmillaan yhteiskunnalliset hyödyt ovat kaksinkertaistuneet

Yhteistyön tuloksena yhä useampi nuori sai apua HelsinkiMissiosta – maksutta ja ilman diagnoosia. Lisäksi yhteistyön aikana kehitettiin työmalli 12–29-vuotiaiden yksinäisyyden vähentämiseksi. Pitkään jatkunut yksinäisyys heikentää nuorten psyykkistä ja fyysistä terveyttä ja alentaa oppimiskykyä.

HelsinkiMissio nuorten palveluiden vaikuttavuutta selvitettiin SROI-arvioinnissa (Social Return On Investment), joka toteutettiin yhteistyössä Kuntoutussäätiön kanssa. Tuloksena selvisi, että nuorten palveluiden tuotto oli 60 sentistä 1,9 euroon jokaista niihin sijoitettua euroa kohti. Laskennallinen hyöty koostui vaihtoehtoiskustannuksista, joita julkiselle terveydenhuollolle olisi voinut koitua, mikäli HelsinkiMission toimintaa nuorten hyväksi ei olisi olemassa.

–Työhömme sijoitetun merkittävän lahjoituksen avulla olemme auttaneet yhä useampaa nuorta tilanteessa, jossa avuntarvitsijoita on ollut enemmän kuin koskaan. Olemme tarjonneet Nuorten kriisipisteellä enemmän matalankynnyksen keskusteluapua ja vapaaehtoisten antamaa tukea. Työmme on myös maksanut itsensä takaisin, kuten tehty SROI-arviointi todentaa, toteaa HelsinkiMission hyvinvointijohtaja Hanna Kari.

Arvioitu hyöty HelsinkiMission nuorten palveluista oli parhaimmillaan yli 2,6 miljoonaa euroa. Tämä arvio ei ota huomioon yksinäisyyden vähentymisen pitkäaikaisia seurauksia. Ne ovat tunnetusti merkittäviä yksilön terveydelle ja nostavat sosiaalista tuottoa entisestään. Saadut tulokset tarjoavat verrannollista tietoa yksinäisyyden vähentämisen hinnasta.

Työ nuorten yksinäisyyden vähentämiseksi laajenee kouluyhteisöihin

Yhteistyön aikana kehitettiin School to Belong –ohjelma, jolla vähennetään yksinäisyyttä koulumaailmassa laajan verkoston ja monialaisen yhteistyön avulla. Ohjelman tavoitteena on auttaa kouluyhteisöjä tunnistamaan ja lievittämään nuorten kokemaa yksinäisyyttä sekä tarjota työkaluja yksinäisyyteen puuttumiseen. Kaksikielinen School to Belong on suunniteltu pitkäkestoiseksi toimintamalliksi Suomen kaikkiin oppilaitoksiin. Ohjelmaa toteutetaan ensi lukuvuonna valtakunnallisesti 100 oppilaitoksessa – yläkouluissa ja toisella asteella.

–Kolmevuotisen investointimme turvin saatiin aikaan runsaasti hyvinvointivaikutuksia HelsinkiMission nuorten työssä ja toimintaan sijoitettu euro tuotti itsensä takaisin jo samana vuonna, jopa kaksinkertaisena. Halusimmekin jatkaa yhteistyötä ja laajentaa vaikuttavaa työtä nuorten yksinäisyyden vähentämiseksi myös oppilaitoksissa School to Belong -ohjelman avulla, sanoo Helena Nahi Eva Ahlströmin säätiöstä lahjoittajien edustajana.

HelsinkiMission toimintaan vuosille 2020–2022 lahjoittivat yhteensä 975 000 euroa Eva Ahlströmin säätiö, perheyritys Berner Oy, August Ludvig Hartwallin säätiö, Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö ja perheyritys Veikko Laine Oy.

Vuosina 2023–2025 toimintaa nuorten yksinäisyyden vähentämiseksi oppilaitoksissa School to Belong -ohjelman avulla tukevat: Eva Ahlströmin säätiö, perheyritys Berner Oy, August Ludvig Hartwallin säätiö ja perheyritys Veikko Laine Oy. Lisäksi Posti Oy tukee School to Belong –ohjelmaa seuraavan kolmen vuoden ajan.

HelsinkiMission School to Belong -ohjelma auttaa tunnistamaan ja lievittämään nuorten yksinäisyyttä ja sen haitallisia vaikutuksia terveydelle ja hyvinvoinnille. Ohjelman tavoitteena on tehdä yksinäisyyden vähentämisestä koko oppilaitoksen yhteinen asia. School to Belong -ohjelmassa huomioidaan laajasti kouluyhteisön eri toimijat nuorten yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi.

