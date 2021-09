Nuorisolla vaarallista leikkiä suurjännitteisissä sähköpylväissä – tappava sähköisku vain senteistä kiinni

Nuorison keskuudessa on levinnyt sosiaalisen median haaste, jossa on yllytetty sähköpylvääseen kiipeämiseen. Muun muassa Juvalla on tavattu nuoria kiipeilemässä. Sähköpylvääseen kiipeäminen on hengenvaarallista, ja tappavan sähköiskun mahdollisuus on suuri.

Järvi-Suomen Energialle on ilmoitettu havainnosta, joissa paikallinen nuoriso on kiivennyt 110 kilovoltin suurjänniteverkon pylväisiin. Havaintojen perusteella vakava sähköisku on ollut vain senttien päässä.

”Tällainen kiipeily on erittäin vaarallista. Sähköpylvään latvassa olevista osista on erittäin suuri todennäköisyys saada sähköisku, sillä monissa komponenteissa virta kulkee ilman suojakuorta. Eli vaikkapa horjahtaessa on mahdollista napata vahingossa jännitteisestä osasta kiinni, saaden tappavan sähköiskun”, varoittaa Järvi-Suomen Energian kunnossapitopäällikkö ja käytönjohtaja Juuso Ruottinen.

Sama vaara koskee suurten 110 kV voimajohtojen lisäksi myös pienempiä sähkölinjoja, joista osassa sähköjohdon päällä ei ole eristekuorta. Linjan alitse kulkeminen on pääsääntöisesti turvallista, mutta esimerkiksi myrskyn katkaisemasta linjasta kannattaa pysyä loitolla, sillä se voi olla jännitteinen. Sähköverkon pylväät, muuntamot ja sähköasemat on varustettu hengenvaarakyltein.

”Turvallisuusasia kannattaa ottaa puheeksi kouluissa ja omien nuorten kanssa, jotta voimme yhdessä varmistaa ettei sattuisi mitään”, Ruottinen toivoo.