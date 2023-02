Nuorisomusikaali Mysteriassa unelmoidaan ääneen

Mysteria on ajaton nuorisomusikaali itseensä uskomisesta ja uskalluksesta unelmoida ääneen. Yhteistyöproduktio tuo yhteen eri taiteenlajeja harrastavia 13-16-vuotiaita, yhteensä 22 lasta ja nuorta. Lavalla nähtävät esiintyjät ovat taiteen perusopetuksen TaiKonin ja Rokkikoulun oppilaita.

- Mysteria on poikkitaiteellinen projekti nuorilta nuorille. Näyttelijät, tanssijat ja muusikot ovat ensin harjoitelleet keskenään, ja nyt viimeisinä viikkoina meillä on ollut kaikille yhteisiä harjoituksia. On hienoa nähdä, kuinka nuoret ovat vuorovaikutuksessa ja kuuntelevat toisiaan lavalla. He saavat nyt kehittää harrastustaan astetta pidemmälle, kertoo ohjaaja, Taikonin opettaja Julia Johansson.

Tarinassa seuraamme Tindraa, joka on menettänyt äänensä. Hän palkkaa kaksi etsivää ratkaisemaan tätä mysteeriä, ja yhdessä he lähtevät aikamatkalle etsimään vastauksia.

Yleisölle avoimia esityksiä on kolme:

to 16.2. klo 18

la 18.2. klo 13

la 18.2. klo 16

paikka: Vaasan kaupunginkirjaston Draama-sali, Kirjastokatu 13

Esitykset ovat maksuttomia. Paikkoja on rajoitetusti (120 paikkaa/esitys), joten paikka esitykseen on varattava etukäteen ilmoittautumalla. Ilmoittautua voi osoitteessa www.vaasa.fi/taikon.

Kaksikielinen musiikkinäytelmä nuorilta nuorille

Musikaalin on käsikirjoittanut kirjailija ja ohjaaja Ann-Louise Bertell, ohjannut TaiKonin opettaja Julia Johansson ja musiikin on säveltänyt tuottaja, säveltäjä Janne Hyöty. Musikaalin koreografian ovat tehneet Taikonin opettajat Nanna Rahikainen, Nella Turkki ja Heini Haverinen.

TaiKonin teatterioppilaat ovat yhdessä Johanssonin kanssa työstäneet käsikirjoitusta paremmin nykypäivään sopivaksi ja myös improvisoineet itse kohtauksia.

Kaksikielinen musiikkinäytelmä toteutetaan yhteistyössä Vaasan kaupungin taiteen perusopetuksen eli Taikonin sekä Vaasan kaupungin nuorisopalveluiden Rokkikoulun kanssa.