NUORISOSÄÄTIÖ JATKAA KORJAUSTOIMIAAN, JOTTA SE TÄYTTÄISI YLEISHYÖDYLLISYYSVAATEET TULEVAISUUDESSA

Nuorisosäätiö on vastaanottanut ARAn 4.6.2018 antaman päätöksen, jonka mukaan ARA peruttaa Nuorisosäätiön yleishyödyllisyysaseman. Nuorisosäätiön johto käy päätöksen huolella läpi ja arvioi vakavasti ratkaisun yksityiskohtiin liittyviä vaikutuksia. Nuorisosäätiö jatkaa aloittamiaan korjaustoimia, jotta säätiö täyttäisi arava- ja korkotukilain yleishyödyllisyyssäännökset.

Nuorisosäätiö on ollut vuodesta 2016 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tarkastuksen alaisena. ARA on kehottanut vuoden 2017 ja 2018 aikana Nuorisosäätiötä tekemään toimintoihinsa tarvittavia korjaustoimenpiteitä asetettuun määräaikaan mennessä yleishyödyllisyysasemansa säilyttämiseksi.

Nyt saatu päätös on odotettu, sillä osa Nuorisosäätiön ARAlle ehdottamista muutoksista on viivästynyt asetetuista määräajoista. Nuorisosäätiö jatkaa aloittamiaan korjaustoimia, jotta vielä tekemättä olevat toimenpiteet saadaan toteutettua seuraavan kuuden kuukauden aikana.

Nimeämisen peruuttamisella ei ole välitöntä vaikutusta Nuorisosäätiön asukkaiden asemaan tai ARAn rahoittamien asuntojen vuokriin.

Nuorisosäätiö on viime aikoina ollut usein mediassa esillä säätiön kahden edellisen johtajan toimintoihin liittyvien epäilyjen vuoksi. Tähän liittyen Nuorisosäätiössä on tehty kevään mittaan sisäisiä selvityksiä. Selvityksissä on käynyt ilmi asioita, joista säätiön hallitus tai henkilöstö eivät ole olleet tietoisia. Lisäselvitysten ja jatkotoimenpiteiden osalta Nuorisosäätiö tulee turvautumaan viranomaisten apuun. Nuorisosäätiö ei ole lahjus- eikä rikosepäilyiden kohteena.

Nuorisosäätiö on käynyt yhteiskunnallisesti tärkeän toimintansa turvaamiseksi avointa tiedonvaihtoa säätiön toimintaa valvovien viranomaisten kanssa. Lisäksi säätiö on neuvotellut velkojiensa kanssa.

Esimerkkejä Nuorisosäätiön jo tekemistä sekä yhä työn alla olevista korjaustoimenpiteistä: