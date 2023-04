Nuorisotyö on arvokasta ennaltaehkäisevää työtä: ”Meillä on aivan ihania nuoria!”

Pientalotontit saatavilla nyt myös ammattirakentajille 12.4.2023 11:56:50 EEST | Tiedote

Vaasan kaupungin pientalotonttien haussa kokeillaan tänä vuonna uutta menettelyä, jossa myös ammattirakentajilla on mahdollisuus hakea ja varata jatkuvassa haussa olevia pientalotontteja. Aiemmin tämä on ollut mahdollista vasta viiden vuoden kuluttua siitä, kun tontti on ensimmäisen kerran ollut haettavissa.