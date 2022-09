Nuorisovaltuuston vaaleihin etsitään ehdokkaita

Ehdokkaaksi voi ilmoittautua verkossa osoitteessa: www.vaasa.fi/nuorisovaltuusto

Lisää tietoa saa myös Vaasan nuorisovaltuuston Instagram-tilin kautta. Tili löytyy Instagramista nimellä nuva.vaasa.

- Nuorisovaltuustoon kannattaa lähteä ehdolle, koska sitä kautta pääsee vaikuttamaan vaasalaisten nuorten asioihin, pääsee järjestämään tapahtumia ja tutustumaan uusiin ihmisiin. Nuorisovaltuuston ansiosta kaupungin päättäjät kuulevat nuorten näkökulman, koska parhaiten nuorten asioista tietävät nuoret itse, sanoo nuorisovaltuuston puheenjohtaja Ella Filppula.

Nuorten ääni esiin päätöksenteossa

Nuorisovaltuustovaalien ehdokaslista julkistetaan lokakuun alussa, ja itse vaalit järjestetään 1.–2.11.2022. Äänioikeus on jokaisella 13–20-vuotiaalla Vaasassa kirjoilla olevalla.

Äänestys tapahtuu sähköisesti mukana olevien koulujen kautta sekä paikan päällä nuorisotalo Kultsalla ja Ristikalla.

Nuorisovaltuuston tavoitteena on tuoda nuorten näkökulmaa esiin päätöksenteossa. Nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakuntien kokouksissa, ja jäsenten tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja. Lisäksi nuorisovaltuustolla on myös oma vuosittainen budjetti, jonka avulla toteutetaan mielekästä toimintaa nuorille ja josta jaetaan vuosittain toiminta-avustuksia nuorten ryhmille.

Nuorisovaltuustoon valitaan 22 varsinaista jäsentä ja kymmenen varajäsentä. Vaalit järjestetään kahden vuoden välein.