Nuorisovaltuustovaaleihin saatiin 46 ehdokasta: vaalit toista kertaa sähköisinä

Nuorisovaltuustovaalien ehdokaslista on nähtävillä osoitteessa www.vaasa.fi/nuorisovaltuusto. Vaalit järjestetään 1.–2.11.2022. Äänioikeus on jokaisella 13–20-vuotiaalla vaasalaisella.

- Saimme vaaleihin hyvin ehdokkaita, ja lokakuun alussa järjestetyn ehdokkaiden infoillan perusteella voi sanoa, että nuorisovaltuustoon on pyrkimässä erittäin innokkaita ja aktiivisia nuoria, kertoo nuorisoasiainkoordinaattori Ari Kupari Vaasan kaupungin nuorisopalveluista.

Vaalit toteutetaan marraskuussa sähköisen äänestyksen avulla. Kupari kertoo, että nuorisovaltuustovaalit järjestetään toista kertaa sähköisinä Vaasassa.

- Äänestys tapahtuu sähköisen linkin kautta, jonka oppilaat saavat sähköposteihinsa. Äänestysaikana oppilailla on kouluissa erillinen ”äänestyshetki”, jolloin he voivat äänestää, Kupari kertoo.

Lisäksi nuorisotalo Kultsalla ja Ristikalla voivat äänestää kaikki vaalikelpoiset nuoret, jotka eivät ole kirjoilla missään oppilaitoksessa. Kultsan ja Ristikan äänestyspisteet ovat avoinna 2.11. klo 16.00–20.00.

Läsnäolo- ja puheoikeus myös kaupunginvaltuuston kokouksiin

Nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kaupungin lautakuntien kokouksissa. Jäsenten tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja.

- Nykyinen nuorisovaltuusto on ollut toimikaudellaan erittäin aktiivinen aloitteissaan ja kannanotoissaan. Nuorisovaltuusto on järjestänyt myös erilaisia tapahtumia, jotka ovat saanet nuoria hyvin liikkeelle, Kupari kertoo.

Jatkossa nuorten ääni kuuluu yhä vahvemmin päätöksenteossa, sillä nuorisovaltuusto saa ensi vuoden alusta lähtien läsnäolo- ja puheoikeuden myös kaupunginvaltuuston kokouksiin.

- On aivan mahtava juttu, että nuorisovaltuusto saa vihdoin edustajansa kaupunginvaltuustoon, sillä asian eteen on tehty paljon pohjatyötä. Nuorisovaltuusto on ollut tässä asiassa erittäin sinnikäs, ja on upeaa nähdä, että vuosien työ kantaa nyt hedelmää. Nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginvaltuustossa takaa sen, että nuorten ääni kuuluu päätöksenteossa nyt entistäkin vahvemmin, Kupari iloitsee.

Nuorisovaltuustoon valitaan 22 varsinaista jäsentä ja kymmenen varajäsentä. Vaalit järjestetään kahden vuoden välein.