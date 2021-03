Nuorten liikuntaneuvonnalla hyviä tuloksia osallisuuden tukemisessa

Intensiivinen liikuntaneuvonta, jossa nuori saa yksilöohjausta tarpeensa mukaan ja jossa tehdään monialaista yhteistyötä, lisää huomattavasti nuorten hyvinvointia ja vähentää syrjäytymisriskiä. Asia selviää Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) hallinnoiman Tsemppaa hyvä fiilis -hankkeen tuloksista.

- Hyvinvoinnin lisääntymisen voidaan sanoa olleen osatekijänä siihen, että osa aiemmin koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olleista nuorista aloitti tai jatkoi opintojaan ja työllistyi hankkeessa toteutetun liikuntaneuvonnan aikana tai sen jälkeen, kertoo projektipäällikkö Marina Steffansson Diakista.

Nuorille kohdistuvia palveluja on tarjolla, mutta siitä huolimatta osa nuorista jää palvelujen ulkopuolelle. Pieksämäellä Diakonia-ammattikorkeakoulun toteuttaman Tsemppaa hyvä fiilis -hankkeen päätavoitteena olikin kehittää nuorille liikuntaneuvontaa huomioiden ne asiat, joita nuoret itse ovat nostaneet esille nuorten ja palvelujen kohtaamisesta.

- Palveluja kehitettäessä ja toteutettaessa merkitystä on myös sillä, miten nuori kohdataan, tulee kuulluksi ja miten häntä kannustetaan, toteaa hankkeessa mukana ollut asiantuntija Tuula Pehkonen-Elmi.

Yhteistyötä yli sektorirajojen – yhdessä nuorten kanssa

Vuoden kestävä intensiivinen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin huomioiva liikuntaneuvonta koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle oleville 16–29-vuotiaille nuorille on osoittautunut tehokkaaksi välineeksi, ja liikuntaneuvonnassa mukana olleiden nuorten keskimääräinen hyvinvointi lisääntyi.

Hankkeessa kehitetty nuorten liikuntaneuvonta sisältää yksilöohjauksen liikuntaneuvojan luona, yhteydenotot puhelimitse tai viestein sekä mahdollisuuden ryhmätoimintaan. Lisäksi nuori on saanut liikuntakortin, jolla hän voi käydä ilmaiseksi Pieksämäen kaupungin uimahallissa ja kuntosalilla liikuntaneuvontaan osallistumisen aikana.

- Nuoret ovat olleet liikuntaneuvonnassa mukana noin vuoden. Toimintaa kehitettiin myös niin, että eri alojen ammattilaiset tekevät yhdessä työtä yli sektorirajojen nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi, Tuula Pehkonen-Elmi kertoo.

Työtä on tehty hankkeessa tiiviisti ja monialaisesti yhteistyökumppaneiden kanssa. Diakin toteuttamassa hankkeessa on ollut mukana yhteistyökumppanina Pieksämäen kaupungin eri toimintoja, kuten sote-, nuoriso- ja liikuntapalvelut sekä opiskelijaterveydenhuolto. Lisäksi mukana on ollut ViaDia, Lastenkoti Valona sekä PSLiikunta.

Hyvinvoinnin tukeminen ennakkoon edullisempaa kuin korjaavat toimet

Muiden hyvien kokemusten ohella kustannusten tarkastelu osoitti, että hyvinkin intensiivinen nuorten kohtaaminen ja yksilöohjaus on kustannuksiltaan huomattavasti alhaisempaa kuin mitä aikaisemmissa tutkimuksissa on arvioitu nuorten syrjäytymisen kustannuksista.

Toiminnan jatkoa suunnitellaan parhaillaan. Tehokas, nuorten hyvinvointia lisäävä ja kustannussäästöjä tuova nuorten liikuntaneuvonta toivotaan pysyväksi käytännöksi kaupungin toimintaan.

Infograafi liikuntaohjauksesta ja sen tuomista kustannussäästöistä verrattuna koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jäävien kustannuksiin.