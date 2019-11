Nuorten mainonnansuunnittelukilpailu JujuPrixin voitto toistamiseen Jani Kiltille

Jani Kiltti voitti toisen kerran peräkkäin vuotuisen nuorille tamperelaisille mainonnan suunnittelijoille suunnatun kilpailun JujuPrixin työllään ”EkoLive”. Palkinto, Tampereen Mainosyhdistyksen Säätiön 2000 euron apuraha, luovutettiin Kiltille tänään MarketingBusiness Battle -tapahtumassa Tampereen Solo Sokos Hotel Tornissa. Ammattilaisraadin valitseman pääpalkinnon lisäksi Kiltti voitti myös verkossa järjestetyn yleisöäänestyksen selvällä erolla muihin short-listalle valittuihin töihin.

Jo 20 vuoden ajan järjestetyn kilpailun toimeksiantona oli tänä vuonna Ekokumppanit Oy:n keväällä järjestettävien keskustelutilaisuuksien ilmeen ja tapahtumajulisteen suunnittelu.

Ammattilaisraadin perustelut Jani Kiltin voittotyölle olivat seuraavat. Työ vastaa täydellisesti briefiin ja kertoo heti, että kyseessä on tapahtuma. Hyvä värimaailma, joka ei sorru tavanomaisuuksiin ja ilmeen päälle voi luoda koko tapahtumasarjan ilmeen. Kanna kortesi ekoon - on sloganina oivaltava ja hauska. Kiltti työskentelee graafisena suunnittelijana Creative Cruessa. ”

Jujuprix-kilpailun tarkoitus on nostaa esille nuoria tamperelaisia mainonnan suunnittelijoita. ”Kilpailulla on pitkä historia ja sen kautta on noussut vuosien mittaan esille hienoja lahjakkuuksia, jotka ovat tehneet pitkä uran mainonnan suunnittelun parissa”, Kilpailun järjestäjän edustaja Jaakko Sipola kertoo.

Markkinointiviestinnän ammattilaisista ja suunnittelukohteen edustajista koostuva raati arvioi kilpailuun osallistuneiden tason hyväksi. Raatiin lukeutuivat Tia Lilius, Kaski Agency; Jari Rasi, Jenga; Juha Siirtola, Creative Crue, Petra Koivusilta, Aamulehti; Carl Willandt, Ekokumppanit Oy; Jari Koivisto ja Jaakko Sipola, Tampereen Mainosyhdistyksen Säätiö.

Kaikki Jujuprix-kilpailun shortlistalle valitut työt ovat nähtävissä osoitteessa http://jujuprix.fi/

JujuPrix on vuosittain järjestettävä mainonnan suunnittelukilpailu, johon voivat osallistua alle 35-vuotiaat pirkanmaalaiset markkinoinnin, mainonnan ja viestinnän ammattilaiset ja opiskelijat. Järjestäjän, Tampereen Mainosyhdistyksen Säätiön, tarkoituksena on edistää ja kehittää Pirkanmaalla mainos- ja markkinointialalla toimivien ja alaa opiskelevien henkilöiden koulutusta sekä ammattitietoutta ja -taitoa. Säätiö myöntää myös apurahoja alalla toimiville ja alaa opiskeleville. Jujuprix-kilpailua on järjestetty jo lähes 20 vuoden ajan.