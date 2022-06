Nuorten naisten uupumus ja näköalattomuus kuuluvat Kriisipuhelimessa

MIELI ry:n Kriisipuhelimeen on alkuvuoden aikana soittanut entistä enemmän nuoria naisia. Naisia kuormittavat mm. paineet opinnoissa, kasaantuneet huolet ja uupumus. Mielenterveysperusteisten syiden vuoksi hoitoon pääseminen on myös hankalaa, ja esimerkiksi itsetuhoiselle voidaan tarjota aikaa usean kuukauden päähän. Kriisipuhelimesta haetaan keskusteluapua ja oikea-aikaista kuuntelijaa, heti eikä jonotusajan jälkeen.

- Kun Kriisipuhelimeen soittaa nuori nainen, hänellä on usein kasaantuneita huolia monesta eri asiasta. Monet soittajat kokevat näköalattomuutta ja tuntevat, että mikään ei muutu paremmaksi. Kun Kriisipuhelimen päivystäjä vastaa, monet ovat helpottuneita, että joku on häntä varten ja kuuntelee, kertoo Kriisipuhelimen päällikkö Susanna Winter MIELI ry:stä.

Alle 30-vuotiaiden naisten yleisimmät Kriisipuhelimeen soittamisen syyt ovat: paha olo, ihmissuhdeongelmat ja itsetuhoisuus. Akuutisti itsetuhoisia oli nuorten naisten ryhmästä reilu 2 prosenttia.

Alkuvuonna soittoja enemmän kuin koskaan

Alkuvuoden 2022 aikana soittoja Kriisipuhelimeen on tullut enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Puheluita tulee keskimäärin 32 000 kuukaudessa, mikä on 40 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Vuoden 2022 huhtikuu oli Kriisipuhelimen historian kiireisin kuukausi: soittoja kertyi lähes 34 000. Kolmoiskriisi eli ilmastokriisi, pandemia ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa kuormittavat ihmisiä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan näkyi erityisesti helmi-maaliskuun soitoissa. Kesää kohti näiden aiheiden määrä on laskenut.

- Oikeaan aikaan saatu apu on todella tärkeä asia varsinkin nyt kesäloma-aikaan. Läpi kesän auki olevat Tukinet ja Sekasin-chat sekä Kriisipuhelin vastaavat silloinkin, kun monet julkiset palvelut ovat tauolla. Heinäkuu on perinteisesti ollut Kriisipuhelimessa ruuhka-aikaa, joten varaudumme taas kiireiseen kesään, kiteyttää Winter.

MIELI ry on avaamassa syksyllä kriisipuhelimen myös ukrainan- ja venäjän kielillä. Molemmilla kielillä löytyy nyt jo tietoa verkkosivuilta.

Kriisipuhelin, Tukinet ja Sekasin-chat vastaavat läpi kesän.

Kriisipuhelin päivystää:

- suomeksi 09 2525 0111, auki 24/7

- ruotsiksi 09 2525 0112

- arabiaksi ja englanniksi 09 2525 0113.

Lisäksi tukea tarjoavat läpi kesän myös Tukinetissä Mieli-tukisuhteet, Solmussa-chat ja Sekasin-chat.

Lisätietoja ja aukioloajat mieli.fi/kriisipuhelin

Ukrainankieliset verkkosivut löytyvät osoitteesta mieli.fi/uk/.