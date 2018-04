Nuorten odotukset työelämää kohtaan ovat nyt selvitetty!

Viimeisimmästä kehysriihestä asti nuorten työelämäasiat ovat puhututtaneet laajalti. Tänään me tiedämme, mitä nuoret työelämältä oikeasti odottavat - Studentworkin Nuoret osaajat työelämässä -kyselytutkimus on nyt julkaistu.

Nuoret osaajat työelämässä -tutkimus on Studentworkin vuosittain Suomessa ja Ruotsissa toteuttama selvitys nuorten ammattilaisten ajatuksista ja odotuksista työelämään. Kyselyssä on kuusi teemaa: työn motivaattorit, joustavuus, kehittymismahdollisuudet työelämässä, työelämäodotukset, työyhteisö sekä yrityskulttuuri.



Nuoret osaajat haluavat työelämältä paljon sellaista, mitä ei rahalla voida mitata. Jos vielä muutamia vuosia sitten vastavalmistuneen työntekijän yksi tärkeimmistä saavutuksista oli nopea palkkakehitys, on se nykyään itse asiassa harvoin tavoiteltu asia. Me Studentworkilla kohtaamme vuosittain tuhansia nuoria työelämään tulijoita tai jo jonkun aikaa työelämässä olleita. Heillä monilla on arvoasteikon kärkipäässä täysin muut kuin euroissa mitattavat asiat. Nuoret osaajat arvostavat eritoten työnsä merkityksellisyyttä, joustavuutta työn ja vapaa-ajan yhdistämiseen, monipuolisia kehittymismahdollisuuksia sekä työyhteisöä ja hyviä työkavereita.



Erilaiset trendit näkyvät myös työelämässä. Tuntuu, että trendien frekvenssi lyhenee vuosi vuodelta. Jo pelkästään vuosien 2016-2018 Nuoret osaajat työelämässä -tutkimuksissa on joissain väittämissä huomattavia eroja vastauksissa, vaikka kyselyn muuttujat ovat pysyneet kutakuinkin samoina. Vuonna 2018 saimme 2453 vastausta, jotka kertovat vastaajien ajatuksista, asenteista ja näkemyksistä työelämän suhteen. Vastauksia kerättiin tammi- ja helmikuun aikana sosiaalisen median kanavia, erilaisia tapahtumia ja sähköpostitse lähetettävää uutiskirjettä hyödyntäen. Nuoret osaajat työelämässä -tutkimus on ladattavissa kotisivuiltamme ja keräämämme data on valmisteltu erityisesti työnantajia varten.



Me Studentworkilla uskomme siihen, että nuoret osaajat tulevat muovaamaan yrityskulttuuria, synnyttämään uudenlaisia käytänteitä ja siten kehittämään työelämää. Tutkimusten mukaan kymmenessä vuodessa 75 prosenttia maailman työvoimasta on vuoden 1980 ja 2000-luvun välillä syntyneitä, eli milleniaaleja. Nuorten osaajien työelämäodotuksien selvittäminen palvelee tulevaisuutta kahdella tapaa; yhtäältä se auttaa nuoria osaajia jäsentelemään odotuksiaan tulevaisuutta silmällä pitäen, mutta toisaalta se auttaa työnantajia valmistautumaan nuorten osaajien mukanaan tuomiin uusiin avauksiin.