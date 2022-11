Nuorten start up -pilotti on käynnistynyt Etelä-Pohjanmaalla

Aloittavien yrittäjien tärkeimpiä palveluita ovat mentorointi ja sparraus, joita pyritään tarjoamaan pilotin kautta nuorille uudenlaisilla toimintamalleilla. Tarkoituksena on keskittyä nykyistä enemmän yritystoiminnan harjoitteluun sekä yrittäjyyden alkuvaiheen tukemiseen.



Osana pilottia tavoitteena on kehittää asiakaslähtöistä ja sujuvoitettua starttirahaprosessia sekä tarjota yksilöllistä tukea myös toimeentulon turvaamiseen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi pilotin tavoitteena on lisätä TE-palvelujen, Ohjaamojen ja työllisyyden kuntakokeilujen asiakaspalvelussa kykyä tunnistaa nuorten yrittäjyyspotentiaali ja markkinoida yrittäjyysvaihtoehtoa nuorille.

Mentoroitavalle

Mentoroinnin kautta nuori saa muun muassa oppia alueellisesta työkulttuurista ja yrityskenttään liittyvästä hiljaisesta tiedosta. Mentori on nuorelle mentoroitavalle rinnalla kulkija, joka antaa realistisista työelämään ja yrittämiseen liittyvää tietoa.



Hankkeessa mukana olevalla nuorelle on tarjolla yksilöllistä tukea sekä erilaisia palveluita aloituksen tukemiseen. Tukea on saatavissa kaikissa alkuvaiheen haasteissa ja sitä on mahdollista myös saada, kun asiakas siirtyy koulutukseen, työhön tai aloittaa yritystoiminnan.

Mentorille

Hanke tavoittelee yrittäjiä sekä muita halukkaita mentoreita mukaan tukemaan alueen aloittavia nuoria yrittäjiä. Mentorin on mahdollista saada tuoreita ideoita ja näkökulmia oman toiminnan kehittämiseen yrittäjyydestä kiinnostuneilta nuorilta.



Mentoritoiminnassa mukana oleville mentoreille on tarjolla mentorivalmennusta, jossa saadaan vahvistettua mentorin roolia hankkeessa sekä vahvistettua hankkeeseen liittyvää tavoitteellista toimintaa. Hankkeen tavoitteena on saada säilytettyä Etelä-Pohjanmaan alueen yrittäjyyden elinvoimaisuutta jakamalla tietoa mentoroinnin ja sparrauksen kautta.



Oletko sinä kiinnostunut toimimaan mentorina alkavalle yrittäjälle? Tai tunnetko jonkun, joka olisi kiinnostunut? Ota yhteyttä tai vinkkaa yhteystietoja eteenpäin!