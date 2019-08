Nuorten suunnittelema kiusaamisen vastainen #Sydän-kampanja starttaa 31.8.

Vuotalon katukulttuuripäivä 7.9. on osa Helsinki Design Weekiä ja Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä 19.8.2019 11:00:00 EEST | Tiedote

Vuotalon katukulttuuripäivä 7. syyskuuta on osa Helsinki Design Weekiä ja Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä, tutkien ympäristön haltuun ottamista taiteella. Päivän aikana on Mimmit ry:n työpajoja ja katutaidekierroksia, ulkoilmaelokuva, breikataan pihalla ja Vuotalon julkisivussa on nähtävillä Andy Bestin ja Merja Puustisen teos Strange Fruits. Päivän huipentaa rap-artisti Asteen konsertti.