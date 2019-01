Nuorten tuottamassa Signaali Goes Live -tapahtumassa keskustellaan somesta – keskustakirjasto Oodissa järjestettävä tapahtuma lähetetään livenä YouTubessa

Signaali Goes Live on toimitus- ja tuotantoyhteisö Signaalimedian nuorten suunnittelema ja tuottama tapahtumasarja. Ensimmäinen neljästä tapahtumasta järjestetään lauantaina 26.1.2019 keskustakirjasto Oodissa. Tapahtuman teemana on sosiaalinen media ja sen moninaiset ilmiöt. Tapahtumassa vierailevat mm. tubettaja PakolaiShow ja somevaikuttaja Sami Kieksi ja se huipentuu helsinkiläisyhtye Vanillan livekeikkaan.

Kaksi ja puolituntinen tapahtuma lähetetään livenä Signaalimedian YouTube-kanavalla alkaen klo 12. Ohjelmassa on mm. paneelikeskustelu sosiaalisen median tulevaisuudesta, suosittujen somevaikuttajien haastatteluja sekä vinkkejä sosiaalisessa mediassa toimimiseen. Vieraina ovat mm. jo teini-ikäisenä tubettamisen aloittanut, nykyään ammattimaisesti vloggaava PakolaiShow sekä somevaikuttaja Sami Kieksi, joka tunnetaan julkisuudessa mm. aktiivisesta toiminnastaan syrjäytymistä ja nettikiusaamista vastaan.

Signaali Goes Live on nuorten tekijöiden ideoima ja toteuttamana tapahtuma. Nuoret haluavat haastaa itseään sekä kehittää Signaalimedian toimintaa entistä laadukkaampaan ja monipuolisempaan suuntaan. He haluavat paitsi oppia uutta, myös osoittaa, että nuorissa on potentiaalia tämän tyyppisten tapahtumien tuottamiseen.

Tapahtuma on suunnattu 13­–22 -vuotiaille nuorille, mutta sen sisältö on taatusti kiinnostavaa kenelle tahansa sosiaalisesta mediasta kiinnostuneelle ja tarjoaa myös aikuisille välähdyksen nuorten maailmasta.

Signaali Goes Live la 26.1. klo 12-14.30

teemana sosiaalinen media

Paikka: keskustakirjasto Oodin monitoimisali (Töölönlahdenkatu 4)



Livelähetys Signaalimedian YouTube-kanavalla: https://www.youtube.com/watch?v=mHN7JBafXWY&feature=youtu.be

Ohjelma ja aikataulu (muutokset mahdollisia):



Klo 12–12:30 Tähtibrunssi: PakolaiShow, Sami Kieksi ja Vanilla

Tähtibrunssilla sosiaalisesta mediasta tutut vaikuttajat keskustelevat rennossa ympäristössä siitä, miten some on vaikuttanut heidän elämäänsä. Vieraina PakolaiShow, Sami Kieksi sekä Vanilla-yhtyeen Kirsikka ja Miina.

Klo 12:30-12:45 Luento

Jenni Hurskainen: Nuoret somessa nuorisotyöntekijän silmin

Tykkäyskalastus, ulkonäköpaineet, ahdistelu ja monet muut sosiaalisen median ongelmat - mitä huolia nuorisotyöntekijä näkee sosiaalisen median käytöstä nuorten keskuudessa?

Klo 12:45-13:05 Luento

Anu Laitila: Internet tietää sinusta kaiken!

Mutta miksi ja miten? Digiasiantuntija Anu Laitila kertoo kohdennetusta mainonnasta, sosiaalisen median paikannustoiminnoista, digitaalisesta jalanjäljestä ja muusta, mitä netissä tulee ottaa huomioon.

Klo 13:05-14 Paneelikeskustelu

Keskustelua liittyen edellä kuultujen luentojen teemoihin sekä sosiaalisen median historiaan, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Sosiaalisessa mediassa työkseen ja harrastuksekseen hääräävät panelistit tuovat keskusteluun erilaisia näkökulmia sosiaalisen median tulevaisuudesta. Panelisteina PakolaiShow, Sami Kieksi, digiasiantuntija Anu Laitila, nuoriso-ohjaaja Jenni Hurskainen sekä Nuorten Ääni -toimituksen nuoret Kerttu Tamminen ja Alexanteri Lindth. Paikalla oleva yleisö sekä YouTube-lähetyksen seuraajat voivat osallistua keskusteluun esittämällä kysymyksiä ja kommentteja.

Klo 14–14:30 Livenä: Vanilla

Signaali Goes Live huipentuu livekeikkaan, kun Oodin monitoimisalin stagen valtaa helsinkiläisyhtye Vanilla. Tunnelma on taatusti käsin kosketeltava myös livestreamin läpi jokaisen kotisohvalle!

Tulevat tapahtumat

Signaali Goes Live -tapahtumasarjan tuottavat Signaalimedian nuoret. Vuonna 2019 Signaali Goes Live -tapahtumia on neljä ja jokainen niistä keskittyy omaan teemaansa. Tulevien tapahtumien teemat ovat la 27.4. Pelit, la 24.8. Musiikki ja la 23.11. Mielenterveys. Tulevien tapahtumien ohjelma ja sijainti tarkentuvat myöhemmin.

Mikä on Signaalimedia?

Signaalimedia on Helsingin kaupungin Nuorisopalveluiden nuorten toimitus- ja tuotantoyhteisö. Signaalimediassa 15–25 -vuotiaat nuoret pääsevät tekemään radio-ohjelmia, toimituksellisia sisältöjä, monikameratuotantoja, musiikkivideoita sekä muita audiovisuaalisia projekteja.

http://signaalimedia.munstadi.fi