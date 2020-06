Nuorten turvatalot auttavat kesälläkin

Monille nuorille kesät voivat olla vaikeita, kun arjen rakenteet katoavat koulujen kesälomien ajaksi. Nyt tilanne on aiempia kesiä kuormittavampi, kun takana on koronan vuoksi eristyneisyydessä vietetty kevät. Vaikutukset näkyvät varsinkin niiden nuorten ja perheiden arjessa, jotka ovat jo valmiiksi olleet muita haavoittuvammassa asemassa.

– Yksinäisyys on korona-aikana kasvanut, mutta kynnys palata ihmisten pariin ja kesän jälkeen takaisin kouluun voi osalle nuorista olla suuri. Punaisen Ristin Nuorten turvataloilla tuetaan kesän aikana nuorten sosiaalisia voimavaroja ja voidaan helpottaa paluuta kannattelevaan arkeen, kertoo Nuorten turvatalotoiminnan johtaja Leena Suurpää.

Punaisen Ristin Nuorten turvatalot tarjoavat matalan kynnyksen kriisi- ja keskusteluapua nuorille ja heidän perheilleen. Tällä hetkellä turvataloilla panostetaan siihen, että nuoria voitaisiin tukea mahdollisimman monipuolisesti koronakevään jälkeisenä kesänä.

– Poikkeusoloissa huomasimme, että osalle nuorista avun hakeminen on helpompaa digitaalisesti kuin kasvokkain. On kuitenkin paljon myös niitä nuoria, joille tilanne on päinvastainen. Digitaalisia ja kasvokkaisia avunmuotoja tulisi nyt yhdistellä viisasti, jotta voimme taata nuorille tarjottavan tuen yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden, pohtii Suurpää.

Turvatalot päivystävät läpi kesän

Nuorten turvataloilta voi hakea apua ja tukea koko kesän ajan sekä etäyhteyksin että 1.6. alkaen myös tarvittaessa kasvokkain. Turvataloille voi soittaa tai tulla suoraan käymään.

– Kannustamme nyt nuoria ja perheitä olemaan yhteydessä mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Olipa kyseessä itsenäisen arjen sujuvuus tai jokin elämän kriisitilanne, yksin ei tarvitse selvitä, painottaa Vantaan turvatalon johtaja Pekka Väänänen.

Nuorten turvatalot auttavat nuoria ja heidän perheitään niin pienissä kuin suurissakin pulmissa. Apu on maksutonta ja sitä saa nopeasti ilman lähetettä. Keskusteluavun lisäksi turvatalot tarjoavat nuorille tilapäistä majoitusta sekä tukea itsenäistymiseen ja säännöllisen päivärytmin löytämiseen. Tilapäiseen majoitukseen toivotamme tervetulleiksi kaikki turvallista yösijaa tarvitsevat nuoret, joilla ei ole koronavirukseen viittaavia oireita.Turvatalot auttavat myös valtakunnallisesti Sekasin-chatissä, joka tarjoaa apua nuorille joka päivä.

Pääkaupunkiseudun turvatalojen tilapäismajoitus palvelee koko alueen nuoria ja perheitä kesän ajan keskitetysti vuorotellen Helsingin, Espoon ja Vantaan taloilla. Tilapäinen majoitus on auki joka päivä kello 17-10. Pääkaupunkiseudun turvatalot päivystävät viisi viikkoa juhannuksesta alkaen seuraavasti:

Helsingin Nuorten turvatalolla 19.6.-28.6.2020, Espoon Nuorten turvatalolla 29.6.-12.7.2020 ja Vantaan Nuorten turvatalolla 13.7.-26.7.2020.

Itsenäistymisen tukitoiminnan työntekijät sekä Kotipolku-hankkeen työntekijät ovat tavoitettavissa koko kesän.

Helsingin, Espoon ja Vantaan turvatalot jatkavat toimintaansa normaalisti omissa taloissaan 27.7.2020 alkaen.

Tampereen Nuorten turvatalon tilapäinen majoitus on suljettu 18.6.-19.7. Tänä aikana työntekijä on tavoitettavissa maanantaista perjantaihin klo 9-16 välillä. 20.7. lähtien Tampereen turvatalo on auki normaalien aukioloaikojen mukaisesti.

Turun Nuorten turvatalo on avoinna ja työntekijä on tavoitettavissa koko kesän ympäri vuorokauden 31.8 asti.

Turvatalojen yhteystiedot löydät täältä: https://www.punainenristi.fi/hae-tukea-ja-apua/nuorten-turvatalosta/turvatalojen-yhteystiedot

Lisätietoja:

Nuorten turvatalotoiminnan johtaja Leena Suurpää, p. 050 543 8251 leena.suurpaa@punainenristi.fi