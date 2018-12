Nuorten turvatalot päivystävät jouluna

Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalot pitävät ovensa auki myös jouluna. Turvatalot tarjoavat nuorille mahdollisuuden viettää joulua kiireettömästi ja turvallisesti yhdessä muiden kanssa.

Jouluun liittyy paljon odotuksia, jotka kohdistuvat perheeseen ja yhdessäoloon. Kaikissa perheissä hyvän joulun viettäminen ei syystä tai toisesta kuitenkaan onnistu.

Punaisen Ristin Nuorten turvatalot ovat jouluna auki joka päivä. Pääkaupunkiseudun turvatalojen yhteinen päivystys toimii Vantaalla.

– Monet nuorten tukipalvelut ja -paikat ovat jouluna kiinni, joten turvatalojen päivystyksellä on jouluna erityisen iso merkitys, sanoo Punaisen Ristin Nuorten turvatalotoiminnan johtaja Leena Suurpää.

Joulutunnelmaa ja turvallista yhdessäoloa

Suurpää toteaa, että turvataloilla jokainen joulu on omanlaisensa. Kuten arkenakin, monet nuoret hakevat turvatalolta apua perheen sisäisiin ristiriitoihin ja yksinäisyyteen. Osa tulijoista taas tarvitsee turvallista yöpaikkaa.

Nuorten turvatalon jouluun kuuluvat tutut elementit: yhdessäolo, jouluruoka, musiikki, koristeet ja pienet lahjat. Paikalla on kriisi- ja perhetyöntekijöitä ja koulutettuja vapaaehtoisia nuoria varten.

– Tärkeintä on, että paikalla on läsnäolevia aikuisia, joilla on nuorille aikaa. Jouluna meillä voi keskustella tai pysähtyä omien ajatustensa äärelle turvallisessa seurassa, Suurpää kertoo.

– Kenenkään ei tarvitse jäädä yksin.

Turvatalot auki jouluna

Pääkaupunkiseudun Nuorten turvataloilla on yhteinen ympäri vuorokauden auki oleva joulupäivystys Nuorten turvatalolla Vantaalla (p. 09 871 4043). Joulupäivystys alkaa sunnuntaina 23.12. kello 17 ja päättyy torstaina 27.12. kello 10. Tämän jälkeen jokainen turvatalo on auki normaalien aukioloaikojen mukaisesti.

Tampereen Nuorten turvatalo (p. 040 556 6661) päivystää jouluaatosta 24.12. kello 15 alkaen tapaninpäivään 26.12. kello 10 saakka. Turvatalo on auki taas normaalisti tapaninpäivän illasta kello 17 lähtien. Välipäivät, viikonlopun ja uudenvuoden turvatalo on auki tavalliseen tapaan kello 17 – 10.

Turun Nuorten turvatalo (p. 02 253 9667) on auki sunnuntaista 23.12. kello 17 lauantaihin 29.12. kello 10. Sen jälkeen Nuorten turvatalo on auki tavallisina aukioloaikoina.

Kaikille turvataloille voi soittaa ympäri vuorokauden myös päivystysaikojen ulkopuolella.

Punaisen Ristin Nuorten turvatalot auttavat nuoria ja perheitä arjen kriiseissä ja pulmissa. Turvatalot sijaitsevat Espoossa, Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Vantaalla. Lisäksi turvatalot auttavat valtakunnallisesti verkossa. Turvataloilta saa esimerkiksi keskusteluapua, ja nuori voi tarvittaessa yöpyä turvatalolla. Palvelut ovat maksuttomia ja avun saa ilman lähetettä tai ajanvarausta.