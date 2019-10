Nurmijärvi myy tontteja YouTube-simulaattorin ja käpylehmien avulla – ”Olemme ylpeästi lande”

Oletko kuullut Nurmijärvestä – siitä kunnasta, jossa on kansainvälisiä huipputeknologian yrityksiä, lehmät laiduntavat taajama-alueella, ihmisillä on pilkettä silmäkulmassa ja niin puhdas jääkauden aikainen vesi, että siitä voi suoraan tehdä vaikka vodkaa? Nurmijärven kunta haluaa tarjota kaikille mahdollisuuden kokea Nurmijärvellä olemista. Kunta on julkaissut digitaalisen Nurmijärvi-simulaattorin YouTubessa ja Spotifyssa. Kuntasimulaattorin tarkoitus on kertoa Nurmijärvestä sekä tuoda hyvää oloa kaikille ihmisille. Simulaattori on osa Ylpeästi lande -markkinointikampanjaa, jonka muita elementtejä ovat muun muassa käpylehmäpakkaukset. Kampanjan tavoitteena on saada uusia asukkaita ja yrityksiä kuntaan.

– Olemme Suomen suurin kunta, aivan Helsingin pohjoisosassa. Meillä on paljon urbaania aktiivisuutta. Sen sijaan, että 43 000 asukkaalla olisimme Suomen 26. suurin kaupunki, olemme ylpeästi Suomen suurin lande, kertoo kunnanjohtaja Outi Mäkelä.– Nurmijärvi on kaiken ytimessä, lähellä, helposti, turvallisesti, kutsuvasti ja edullisesti. Nurmijärvellä voit saada sekä että -elämyksen, laadusta tinkimättä. Tämän kertomisessa keskeisessä osassa on digitaalinen simulaattori, joka näyttää, millaista Nurmijärvellä on. Nurmijärvi on kotoisuutta, luontoa, puhtautta, elämyksiä ja yllätyksiä. Ja jottei Suomen suurimmasta kunnasta tule ähkyä, tarjotaan näytteitä fiiliksistä ja tunnelmista. – Olemme tietääksemme ainoa kunta, jolla on kuntasimulaattori sekä Spotify-lista, Mäkelä kertoo. Osana markkinointikampanjaa kunta jakaa myös käpylehmäpakkauksia ihmisille esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa. Pakkauksessa on käpylehmän tai -lampaan osat – käpy ja tikkujalat – ja kehotus tutustua digitaaliseen Nurmijärvi-simulaattoriin. – Meillä ei tärkeillä turhaan, ja osaamme nauraa itsellemme ja toisaalta kaupunkien ja maaseudun teennäiselle vastakkainasettelulle. Nurmijärvi on ylpeästi lande. Lande on helsingin kieltä, mikä kertoo maantieteellisestä läheisyydestämme. Meille lande tarkoittaa turvallista ja mukavaa paikkaa, jossa on paljon sydämen sivistystä ja kaikkien on hyvä olla. Taktisena tavoitteena tonttikaupat – Kuntamarkkinointi voi olla kevyttä ja hauskaa ja silti tavoittaa eri kohderyhmät ja välittää tärkeitä faktoja, Outi Mäkelä jatkaa. Hauska voi myös olla tavoitteellista. Nurmijärven uuden kampanjan tavoite on saada kuntaan uusia asukkaita ja yrittäjiä. – Me uskomme, että Suomessa on paljon ihmisiä, jotka haluavat asumiselle monipuolisia vaihtoehtoja. Kampanjamme onnistuminen mitataankin tonttikaupoilla. Ylpeästi lande -kampanjasivustolla on leikkimielisen landeoppaan ja kuntahistoriikin lisäksi tietoa kunnan asunto- ja tonttitilanteesta sekä yrityspalveluista. Esittelemme esimerkiksi uuden Ilvesvuoren yritysalueen ja Rajamäellä sijaitsevan kemiateollisuuden klusterin. Monelle voi tulla yllätyksenä, että landellamme on kansainvälisesti toimivia huipputeknologian yrityksiä, Mäkelä sanoo. Ylpeästi lande -kampanjassa voi myös osallistua arvontaan ja voittaa loman landella, siis Nurmijärvellä. – Myös loma-arvonnalla haluamme tarjota ihmisille mahdollisuuden kokeilla landeilua, Mäkelä sanoo. – Mutta varoitan: kun pulssi tasaantuu ja hyvä olo valtaa mielen, voi olla, ettet enää halua pois landelta. Ylpeästi lande -kampanjan suunnittelija ja toteuttaja on Zeroten Oy.

