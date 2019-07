Nykysirkusteos Aramid taiteilee Kalasataman kattojen yllä

Jäntti & Venna -duo esittää poikkitaiteellista nykysirkusta elokuussa Kalasatamassa. Esitykset pidetään Redin katolla Bryga-kaupunkipuistossa.

Jäntti & Venna -duon nykysirkusteos Aramid yhdistää ilma-akrobatiaa, musiikkia ja arkkitehtuuria. Sirkustaiteilija Ilona Jäntti jatkaa tilalähtöistä työskentelytapaansa esiintyen puiston pylväsrakenteita käyttäen. Muusikko Aino Venna on säveltänyt ja sovittanut ilma-akrobatiaa tukevan laulelmallisen ääniteoksen tarkkailtuaan Kalasataman arkkitehtuuria ja ympäristöä.



”Teos on suunnattu kaikille ikään, kielitaitoon tai varallisuuteen katsomatta. Toivomme sekä alueen asukkaiden että niiden, joille Kalasatama ja Redin katolla oleva Bryga-kaupunkipuisto ovat ennestään tuntemattomia, löytävän esityksen”, Jäntti ja Venna sanovat.



Ilona Jäntti ja Aino Venna ovat työskennelleet yhdessä vuodesta 2015 ja he esiintyvät ympäri Eurooppaa. Aramid on heidän viides yhteinen teoksensa.



Tapahtuma-aika:



to 1.8. klo 19.00 ensi-ilta

pe 2.8 klo 19.00

la 3.8. klo 17.00 & 19.00

su 4.8. klo 17.00 & 19.00



Esityksen kesto on noin 20 minuuttia. Esitykset ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Tilaisuudet kuvataan videolle ja tallennettua materiaalia käytetään Helsingin kaupungin markkinointiin ja viestintään eri kanavissa.



Taustaa:



Tanssiteos Sörnäistenniemen Möhkäle, nykysirkusteos Aramid ja barokkimusiikkitapahtumien sarja Kalasataman yö saivat Helsingin kaupungin ympäristötaidehankkeiden rahoituksen vuonna 2019. Tapahtumat ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.



Kalasataman rakentaminen kestää 20–30 vuotta. Tapahtumat ovat osa Kalasataman ympäristötaidehanketta, jonka tavoitteena on asukkaiden viihtyvyyden parantaminen pitkän rakentamisvaiheen aikana. Hankkeen avulla toteutetaan pysyvää ja väliaikaista taidetta sekä tapahtumia. Ympäristötaideprojektia ohjaa Helsingin kaupungin kaupunginkanslia yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa. Ympäristötaide rahoitetaan rakennuttajilta perittävällä maksulla.





Lisätietoja:



Aino Venna ja Ilona Jäntti

info@ilmatila.com

Kalasataman rakentaminen

Projektinjohtaja Hannu Asikainen

hannu.asikainen@hel.fi

050 539 6189

Tiedotteen lähetti

Katri Lehtonen

Kaupunginkanslia, viestintä

katri.lehtonen@hel.fi

040 167 7302