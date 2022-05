Nykytaide kohtaa modernin taidekokoelman: Hannu Palosuo – You Live With Me Didrichsenillä 21.5.-21.8.2022

You Live With Me -näyttely syventää Palosuon jo aiemmin käsittelemiä aiheita: teoksissa mennyt ja tuleva aika sulautuvat määrittelemättömiksi, unenomaisiksi kuvakohtauksen hetkiksi. Teokset käsittelevät aikaa, muistojen kerrostumista ja muistin epävarmuutta. Muistojen tuntemukset ovat edelleen mielessä, henkilöiden kasvot ja nimet unohtuneet. Taiteilija pohtii teoksissaan, mikä on katsojan suhde kuvaan ja sen heijastamaan maailmaan.

Palosuolta nähdään näyttelyssä maalausten lisäksi veistoksia, koruja, astioita ja lasimaalauksia. Maalaukset ovat pääosin uusia, varta vasten näyttelyyn tehtyjä. Didrichsenin taidemuseon kokoelmasta mm. Pekka Halosen Ateria, Mark Rothkon Gray, White, Purple, Marika Mäkelän Kuin itse yön vartija, esitetään näyttelyssä kokonaisuuteen sulautuvina. Palosuon luomat rinnastukset näyttävät museon kokoelmateokset uudessa valossa ja tarjoavat perspektiivejä myös nykytaiteen katsomiseen.

Näyttelytyöryhmän ovat muodostaneet Hannu Palosuo, VTT Mika Hannula ja Didrichsenin taidemuseo.

Taiteilija Hannu Palosuo on tavattavissa tiedotustilaisuudessa Didrichsenin taidemuseossa perjantaina 20.5. klo 11. Ilmoittautumiset museonjohtaja Maria Didrichsenille.

---

Samtidskonst möter en modern konstsamling: Hannu Palosuo – You Live With Me på Didrichsens konstmuseum 21.5–21.8.2022

Didrichsens konstmuseums sommarutställning 2022 presenterar den Rom-baserade samtidskonstnären Hannu Palosuos verk. Palosuos imponerande verk visas parallelt med målningar och skulpturer från Didrichsens samling. Konstnärens val av verk ur samlingen visar dem i ett nytt ljus och öppnar nya perspektiv på samtidskonsten.

You Live With Me bygger på teman som konstnären redan har arbetat med tidigare: I Hannu Palosuos verk smälter det förflutna och framtiden samman till odefinierade, drömlika ögonblick. Verken handlar om tid, om lager av minnen och om minnets osäkerhet. Minnets förnimmelser finns kvar i sinnet, men ansiktena och namnen har glömts bort. Hur förhåller sig betraktaren till bilden och den värld som den återspeglar?

Utställningen inkluderar förutom målningar även skulpturer, smycken, serviser och glasmålningar. Målningarna är till största delen nya, gjorda speciellt för utställningen. Ur Didrichsens samling presenteras till exempel Pekka Halonens Måltid, Mark Rothkos Gray, White, Purple och Marika Mäkeläs Liksom själva nattens väktare i utställningen som en organisk del av helheten.

Utställningens arbetsgrupp har utgjorts av Hannu Palosuo, PD Mika Hannula och Didrichsens konstmuseum.

Välkommen på pressvisning till Didrichsens konstmuseum fredagen den 20 maj kl. 11:00 i närvaro av konstnären. Anmälning: Maria Didrichsen.