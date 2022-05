Nyt kaatuu seinää Ajolanrannassa! Miljoonainvestointi monipuolistaa veneilijöiden palveluja Saaristomerellä

Hallin yhteyteen tulee myös varaosamyymälä ja venenäyttely. Lisäksi telakan alueelle rakentuu uusi pesu- ja puhallushalli, joka mahdollistaa veneiden pesun ja pohjan kunnostuksen ympäristöystävällisesti läpi vuoden. Kolmas osa investoinnista on varsinainen veneyrittäjän unelma, ei mikään lelu kylläkään: italialaisen Boat Liftin kauko-ohjattava veneiden siirtovaunu, jolla on kätevä siirrellä 30-tonnisiakin veneitä.

Veneiden pesut ja lasimurskapuhallukset tehostuvat





Jo ensi kesäksi valmistuvalla uudella pesupaikalla nostetun veneen pohjan kunto saadaan tarkistettua ja pestyä kokonaan. Pesupaikan ja pesu-/puhallushallin pesuvesien käsittelyyn on niin ikään panostettu merkittävästi. Viisivaiheinen saostus ja maasuodatus minimoi ympäristövaikutukset. Lisäksi telakoinnin läpimenoaika nopeutuu, sillä veneet saadaan jatkossa siirrettyä joustavasti erilliseen pesupaikkaan, mikä auttaa purkamaan veneiden nostopaikalle helposti syntyviä ruuhkia.

Pesu- ja puhallushallissa pohjan peruskunnostuksia voidaan tehdä ympäri vuoden vakioiduissa olosuhteissa ympäristö ja muut veneet entistäkin tarkemmin huomioiden. Peruskunnostukset tehdään pääasiassa lasimurskapuhalluksella ja maalaukset korkeapaineruiskutuksella. Toimintaa kehitetään yhdessä maalivalmistajien kanssa parhaan lopputuloksen takaamiseksi.





Moottorikorjaamo ja lisää lämmintä säilytystilaa veneille

Jo rakenteilla olevaan 1500-neliöiseen liiketilaan tulee ensi syksyn telakointeihin mennessä varattavaksi 850 neliömetriä veneiden lämmintä säilytystilaa entisten lähes 3000 neliön lisäksi. Lämpimästä tilasta noin 100 neliötä on varattu veneiden loppuvarusteluun, elektroniikka- ja laiteasennuksiin ja muihin likaamattomiin töihin.

Liiketilaan rakennetaan myös asiakastilat, näyttelytilaa Beneteau-purjeveneille, toimistotiloja ja myymälä. Varastotuotteiden valikoimaa on tarkoitus kasvattaa. Jatkossa hyllystä löytyy varsin kattava valikoima mm. Volvo Penta -huoltotarvikkeita ja Raymarine- ja B&G-elektroniikkaa – mikä parasta – noutopisteen kera.

– Myymälän yhteyteen tulee koodilukolla varustettu itsepalvelutila, jonne voi tilata tuotteita noudettavaksi, jos meidän aukioloaikoina ei ehdi paikan päälle niitä hakemaan. Myymäläpuoli valmistuu ensi vuoden kevääksi. Olemme kuitenkin lähteneet jo kasvattamaan omaa varastoa, ja palvelemme jo tänä kesänä veneilijöitä nykyisissä tiloissa, yrittäjä Antti Saarisalo sanoo.





Vaativille huolto- ja korjauspalveluille on selkeä tarve

Moottorikorjaamotilaa halliin tulee noin 300 neliön verran, jossa pystytään huoltamaan ja avaamaan moottoreita ja vaihteita puhdastilassa, sekä ajettua vene sisälle ja liikuttelemaan sitä ketterästi. Moottorikorjaamo valmistuu tulevan talven aikana.

Jo ensi syksystä alkaen Ajolanrannassa on mahdollista käsitellä ja nostaa entistä isompia veneitä ketterästi aina 30 tonnin kokoluokkaan asti. Tämän mahdollistaa ensimmäistä kertaa Suomeen tuleva Boat Liftin kauko-ohjattava veneiden siirtovaunu. Neljän ympäri kääntyvän pyörästön avulla niin moottori- kuin purjeveneidenkin liikuttelu on joustavaa sekä sisä- että ulkotiloissa.

Vanha huoltohalli jatkaa venekorjaamona, jossa tehdään jatkossa likaisempia töitä, kuten maalauksia, lasikuitukorjauksia ja puutöitä. Puhdastila on ollut tarpeen esimerkiksi elektroniikka-asennuksia ja vetolaitteiden huoltotöitä varten. Jatkossa eri vaiheisiin on eri tilat, mikä myös nopeuttaa veneiden huoltoa.

– Erityisesti isompien veneiden vaativille huolloille ja korjauksille on ollut selkeä tarve tällä alueella. Panostamme jatkossa voimakkaasti Volvo Penta -huoltokorjaukseen. Nykyisten asiakkaidemme lisäksi palvelemme muitakin Saaristomerellä ja Turun länsipuolella liikkuvia veneilijöitä, Saarisalo kertoo.





Monipuolinen tarjonta palvelee niin veneilijää kuin yrittäjääkin

Saarisalo uskoo vahvasti venealan kasvuun korona-ajan jälkeenkin. Tarjonnan on kuitenkin oltava monipuolista. Veneilijä on tyytyväinen saadessaan yhdestä paikasta veneen pesut, huollot, korjaukset, telakoinnit, moottorit ja varaosat. Purjevenekaupoillakin voi olla tarve pistäytyä. Tätä nykyä on harvinaista herkkua päästä tutustumaan useisiin venetyyppeihin yhdellä kertaa. Venealan yrittäjälle monipuolisuus puolestaan varmistaa kannattavuuden, vaikka vuodenajat ja maailman kriisit alaa pompottavatkin. Muuten alalla ei pärjäisi.

– Ensimmäiset kymmenen vuotta meni liiketoiminnan käynnistämiseen ja vakauttamiseen. Tällä venekorjaamo-, varustelu- ja liiketilainvestoinnilla luomme kasvua ja pohjan seuraavalle kymmenelle vuodelle, Saarisalo toteaa.

Hänen mukaansa yrityksen kannattavuus on näillä keinoin pysynyt yleiseen tasoon nähden hyvänä kriiseistä huolimatta. Kokonaisliikevaihto riippuu tosin paljon yksittäisistä venemyynneistä. Vuoden 2021 liikevaihto yhtiöllä oli hieman vajaat kaksi miljoonaa euroa.

– Tavoitteenamme on päästä 2,4–2,5 m€ liikevaihtoon parin vuoden sisällä, mutta siihen vaikuttaa, miten venemyynti lähtee kehittymään. Investoinnin tavoitteena on kuitenkin selkeä liikevaihdon kasvu ja samalla kannattavuuden ylläpitäminen, Saarisalo sanoo.





Idyllisiin maisemiin avautuu uusia työpaikkoja

Investointi tietää myös uusia työpaikkoja seudulle. Viimeistään syksyllä Ajolanrannalla on tarve muun muassa Volvo Penta -moottorit hallitsevalle moottorimekaanikolle. Tavoitteena on neljän henkilön rekrytointi arviolta vuoden mittaan.

Mikäs on Ajolanrantaan valmistuvissa uusissa tiloissa työskennellä ja muutenkin idyllisissä maisemissa poiketa. Alueella on pitkä historia, joka on edelleen vahvasti läsnä. Ajolan tila on ollut aina vuodesta 1759 lähtien Saarisalon suvulla.

– Ajolanranta on siinä maatilan yhteydessä. Jos satamasta kävelee kolmisensataa metriä myymälään, niin matkan varrella ihasteltavina ovat edelleen Ajolan vanhat venevajat, tuulimylly ja vanha hirsiaitta. Rantavajat ovat olleet hyvin pitkään samassa paikassa, ainakin 1800-luvulta saakka, ja tulevat pysymään siellä laajentumisesta riippumatta, Saarisalo kertoo.