Nyt on aika näkyä liikenteessä

”Liikkumisen turvallisuus on yksi jokaisen arkipäivään kuuluvista oikeuksista”, muistuttaa kaupungin markkinointi- ja viestintäpäällikkö Päivi Korpisalo. ”Turvallisuus on myös yksi teemoista, jotka toistuvasti nousevat esille kaupunkikuvatutkimuksissa ja kokkolalaisten arvoissa.”

Heijastimia jaetaan ensin alakouluille, mutta lokakuussa kampanja jatkuu myös yläkouluilla ja vanhempien opiskelijoiden parissa. Erityisen iloinen Korpisalo on siitä, että kaupungin yhteistyöseurojen urheilijat lähtivät mukaan tempaukseen: ”Meillä on sopivan kokoinen kaupunki, jossa lapset ja nuoret kulkevat kouluun ja harrastuksiin usein kävellen tai pyöräillen. Syksyn pimetessä näkyminen liikenteessä on tärkeää ihan jokaiselle.”

Kokkolalaisseurojen heijastinterveiset julkaistaan 1.10. Video löytyy Kokkolan kaupungin YouTube-kanavalta.