Nyt on ruusukaalin aika

Ruusukaali on vähitellen ottanut paikkansa monimuotoisen kaaliperheen jäsenenä. Se lisää Suomessakin suosiotaan joka vuosi, vaikka sen käyttö lähti liikkeelle olemattoman pienestä, yhdestä pikkukerästä per henkilö vuositasolla. Viimeistään nyt kotimaassa tuotettuna siihen on hyvä syy tutustua, jos sen on aiemmin ohittanut. Ruusukaalikausi on Suomessa parhaimmillaan. Kotimaisena lähiruokana ruusukaali piristää kasvisvalikoimia elo-syyskuun vaihteesta aina myöhäiseen syksyyn ja talveen saakka. Valtakunnallista ruusukaaliviikkoa vietetään viikolla 41 (7.–13.10.2019).

Nopeaan ruuanlaittoon Ruusukaali sopii moderniin ruuanlaittoon hyvin, koska se kypsyy nopeasti ja sallii kokilta monenlaisen luovuuden. Pikkukeräset voi malttamaton puolittaa tai leikata neljään osaan ja irrotella somannäköisiä lehtiä, jolloin voi puhua jo pikaruuasta, koska kypsyminen tapahtuu minuuteissa. Paahda uunissa, paista pannussa tai kypsennä höyryssä. Ruusukaalin makuparit Ruusukaalin makuun sopivat hyvin pähkinät ja siemenet. Raikasteeksi ja makeutta antamaan voit lisätä omenaa, appelsiinia, kuivattuja marjoja tai hedelmiä. Lämpimien ruusukaaliruokien makua voi pyöristää tilkalla kermaa. Ruusukaalisalaatteihin sopivat juustot. Vanhastaan ruusukaalia on nautittu liharuokien, varsinkin lampaan ja riistan kaverina, mutta ruusukaali on loistovalinta myös kasvisruokailussa. Kokeile maustaa aniksen tai fenkolin siemenillä. Hyvä ravintoarvo Ruusukaali sisältää monipuolisesti kivennäis- ja hivenaineita sekä vitamiineja, esimerkiksi C-, K- ja B-ryhmän vitamiineja ja kaliumia. Muiden kaalikasvien tavoin myös ruusukaali sisältää elimistöä suojaavia ja terveyttä ylläpitäviä aineosia. Juhlaruokien lisäkkeeksi Syyskauden juhlapöydissä herkutellaan sorsa-, peura-, poro- ja hirvipaisteilla. Mikäpä olisi parempi oheisruoka näille kuin ruusukaalit. Lammasruokiin kaalit, varsinkin kerä- ja ruusukaalit, tunnetusti luontuvat hyvin. Perinteitä kunnioittaen pyhäinpäivän pöytään usein nostetaan kokonaisena kypsennetty naudanpaisti ja tällekin paistille ruusukaalit ovat nappivalinta. Nykyisin viljeltävät ruusukaalin lajikkeet maistuvat pehmeän herkullisilta. Vanhat lajikkeet saattoivat maistua voimakkailta ja muuttuivat vasta kylmää saatuaan paremmiksi. Lisätietoja: kasvinviljelyasiamies Mika Virtanen, puh. 0400 544 728 Kokeillut ruokaohjeet ja kuvat: Ruusukaali, tuotekuva

