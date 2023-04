Nyt se on mahdollista Raahessa - Foodora käynnistää kotiinkuljetukset 5 kumppanin kanssa

Pohjoismaiden suurin ruoan ja päivittäistavarakaupan alan alustatalousyhtiö Foodora on osa saksalaista Delivery Hero -konsernia, joka on toimialansa johtavimpia yrityksiä ympäri maailman. Suomessa yli 100 paikkakunnalla toimiva Foodora on aloittanut toimintansa vuonna 2007, ja nykyään Foodoran toimistolla työskentelee noin 250 ihmistä. Foodora toimittaa ravintolaruoat, päivittäistavarat ja paljon muuta suoraan ovelle alle puolessa tunnissa. Foodora tekee elämästä lempeämpää, ja mahdollistaa siten keskittymisen elämän tärkeisiin asioihin. Onneksi on Foodora, oikotie hyvään elämään.