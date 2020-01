Nyt se on varmaa: Historiallinen ero astuu voimaan – Europarlamentaarikko Kumpula-Natri: ”Erasmus säilytettävä, reilut kauppasäännöt varmistettava nopeasti”

Britannian historiallinen EU-ero varmistui keskiviikkona Brysselissä, kun europarlamentti hyväksyi brexit-sopimuksen täysistunnossa. Meppi Miapetra Kumpula-Natri (S&D) painottaa, että tiiviin ja laajan yhteistyön on jatkuttava EU:n ja Britannian välillä. Erityisesti Erasmuksesta ja Suomelle elintärkeästä kaupasta on huolehdittava myös Brexitin jälkeen.

– Britannia on ilmaissut tahtonsa erota unionista, ja EU on kunnioittanut tätä tahtoa. Mepit eivät asettuneet poikkiteloin brittikansalaisten enemmistön tahdon kanssa. Seuraava vuosi tulee olemaan äärimmäisen tärkeä koko Euroopan, mutta myös Suomen kannalta, Kumpula-Natri huomauttaa.

Brexit astuu voimaan 1.2.2020, reilu kolme ja puoli vuotta Britanniassa järjestetyn EU-kansanäänestyksen jälkeen. EU:n ja Britannian väliaikaisen sopimuksen myötä Britannia ei kuitenkaan ajaudu välittömästi niin sanottuun kovaan-brexitiin. Väliaikaisen sopimuksen aikana EU:n ja Britannian on määrä neuvotella suhteensa uudelleen vuoden 2020 loppuun mennessä.

– Kyllähän tässä ollaan absurdin ja surullisenkin tilanteen edessä: EU:n ja sen ulkopuolisien valtioiden välisissä sopimusneuvotteluissa pyritään poikkeuksetta lähentämään yhteistyötä. Nyt meidän tehtävänämme onkin neuvotella erottavasta sopimuksesta. On vaikea uskoa, että historian päämiehet- ja naiset, jotka menneinä vuosikymmeninä mahdollistivat yhteistyön sodan runtelemassa Euroopassa, olisivat kehitykseen tyytyväisiä, Kumpula-Natri huokaa.

– Neuvotteluiden aikataulu on myös aivan liian tiukka. Tuoreita ulostuloja kuunnellessa uhkana on, että niissä joudutaan pahimmillaan lähtemään aivan tyhjältä pöydältä. Nyt on ensisijaisen tärkeää varmistaa esimerkiksi, että Britannia säilyy huippusuositun opiskelijavaihto-ohjelma Erasmuksen piirissä myös siirtymäkauden jälkeen.

Toinen suomalaistenkin arjessa tuntuva keskeinen neuvottelukohta koskee kauppapolitiikkaa. Onhan vienti Britanniaan 5 prosentin luokkaa Suomen kokonaisviennistä.

– Mikäli Suomen vienti Britanniaan alkaa sakkaamaan, tuntuu se varmasti suomalaisten kukkarossa. Samalla Britannian viennistä jopa 43 prosenttia suuntautuu EU-alueelle. EU:n ja Britannian onkin varmistettava nopeasti toimivat pelisäännöt kaupalle, joskin EU:n on tehtävä Britannialle selväksi, että kaupan on toimittava reilulta pohjalta. EU-ero on brittien itsensä toivoma ero. Sisämarkkinoille ja EU:n hyötyihin ei Britannialla ole asiaa, ilman poliittista yhteistyötä, Kumpula-Natri painottaa.

– Toivottavaa kuitenkin on, että yhteistyö jatkuu EU:n ja Britannian välillä tiiviinä. Meillä on pitkälti yhteiset arvot ja intressit ja siksi laajaa ja syvää yhteistyötä jatkettava mm. ulkopolitiikan saralla.