Nyt Suomessa: Nokia 4.2 tarjoaa luokkansa terävintä kärkeä olevat älypuhelimen käyttökokemukset - ja se vain paranee ajan mittaan

Kauniisti muotoillussa, lasipintaisessa Nokia 4.2 -älypuhelimessa on uusi näyttöteknologia, biometrinen kasvojen tunnistus ja Google Assistant -ääniohjauspalvelu. Suomessa Nokia-uutuuspuhelimen myynti alkoi tänään ja sen suositeltu vähittäismyyntihinta on 199 euroa. Nokia 4.2 -älypuhelin on tarjolla kahdessa eri värisävyssä: mustana ja kevään trendivärinä vaaleana pinkkinä.

Espoo, 20.5. 2019 –Nokia-puhelinten koti HMD Global kertoi tänään aloittaneensa uuden Nokia 4.2 -älypuhelimen myynnin Suomessa. Nokia 4.2 tarjoaa viimeisimmät innovaatiot erittäin edulliseen hintaan. Klassisesti muotoillussa puhelimessa on lasipinta, selfie-lovi näytössä, kaksi takakameraa, laitteen aktivoiva biometrinen kasvojen tunnistus, viimeisimmän sukupolven Qualcomm® Snapdragon™ -suoritin sekä Googlen viimeisin AndroidTM-käyttöjärjestelmä.

Ossi Korpela, HMD Globalin Pohjois-Euroopan liiketoimintajohtaja:

”Nokia 4.2 -älypuhelin on innovatiivinen, kestävä, turvallinen ja laadukas. Kuluttajat arvostavat nykyään laitteiden päivitysmahdollisuuksia, sillä ne tuovat puhelimiin uusimmat innovaatiot parantaen käyttökokemusta. Nokia 4.2 -älypuhelin on tästä loistava esimerkki: siinä on viimeisin Android 9 Pie-käyttöjärjestelmä ja siihen päivittyy tulevaisuudessa kaksi seuraavaa Android-versiota, mikä ei ole kovin yleistä tämän hintaluokan puhelimille. Nokia 4.2 on siksi erinomainen valinta esimerkiksi koulun päätös- tai aloituslahjaksi, ja uskommekin, että siitä tulee myyntimenestys.”

Edistyksellistä tekoälyä

Nokia 4.2 -älypuhelin esittelee ensimmäisten älypuhelinten joukossa Google Assistant -ääniohjausnäppäimen, joka muuttaa älypuhelimen käyttötapaa merkittävästi. Google Assistantin avulla puhelimen käyttäjä voi yhdellä näppäimen painalluksella hoitaa ison joukon erilaisia askareita, kuten navigaatio-ohjeet, puhelut, musiikkivalinnat sekä vastausten saaminen kysymyksiin nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Kun Google Assistant -näppäintä painaa kahdesti, käyttäjä saa visuaalisen näkymän päivästään, älykkäitä ehdotuksia ja räätälöityä tietoa esimerkiksi liikenteestä tai päivän kalenterimerkinnöistä. Pidempiä kyselyjä varten Google Assistant -näppäintä voi painaa pitkään, jolloin puhelin toimii radiopuhelimen tavoin, ja Google Assistant etsii vastauksen vasta kun näppäimen painaminen lopetetaan.

Monet Nokia 4.2 -älypuhelimen yleensä vain kalliin hintaluokan puhelimissa olevat toiminnallisuudet hyödyntävä tekoälyä. Esimerkkejä näistä ovat kasvojen biometrinen tunnistus, jolloin puhelimen voi aktivoida handsfree-tilassa sekä Google Assistant, jonka avulla puhelimen sovellukset avautuvat entistä nopeammin mukaan lukien kamerasovellus ja bothie-kuvien otto. Käyttäjä voi valita puhelimen asetuksista toiminnon, joka sallii Google Assistant -palvelun käytön ilman puhelimen lukituksen avaamista. Puhelimella voi näin suorittaa perustoimintoja, joita esimerkiksi ovat ajastus, kalenterimuistutukset, musiikkivalinnat ja kysymykset.

Tyylikäs ja älykäs Nokia 4.2

Vain 8,4 millimetriä ohut Nokia 4.2 -älypuhelin on kooltaan kompakti ja siinä on reunasta reunaan ulottuva näyttö, jossa on pieni lovi selfie-kameralle. Puhelimen tyylikkyys ja luja käyttötuntuma syntyy etu- ja takakantta ympäröivästä lasipinnasta, kevyestä metallirakenteesta ja puhelinta ympäröivästä satiininhohtoisesta kestävästä polykarbonaattikuoresta. Puhelimen virtanäppäimen valo muistuttaa käyttäjäänsä hienovaraisesti saapuneista ilmoituksista.

Nokia 4.2 -puhelimessa on tehokas kahdeksanytiminen Qualcomm® Snapdragon™ 439 -järjestelmäpiiri, joka mahdollistaa esimerkiksi sujuvan suosikkipelien pelaamisen ja lempielokuvien suoratoiston.

Nokia 4.2 tuo lippulaivatason kuvausominaisuudet uuteen hintaluokkaan, ja sen syvyyssensorilla varustettu 13 megapikselin takakamera ottaa upeita henkilö- ja maisemakuvia. Tekoälyä ja koneoppista hyödyntävät Google Kuvat- ja Google Lens -palvelut mahdollistavat esimerkiksi sosiaalisessa mediassa jaettavat korkealaatuiset kuvat. Myös bokeh-kuvien otto sujuu helposti edistyksellisten kamerasovellusten avulla. Puhelimella voi lisäksi ottaa hämärässä HDR-toiminnolla samanaikaisesti useita kuvia. Ne voidaan sulauttaa edistyksellisen algoritmien ansiosta yhdeksi kuvaksi, johon valikoituu paras valaistus, terävyys, värit ja dynamiikka-alue.

Android 9 Pie -käyttöjärjestelmä: puhdas, turvallinen ja ajan tasalla

Uutuuspuhelin liittyy uusimpana jäsenenä Android One -ohjelmaan kuuluvia Nokia-älypuhelimia. Nokia Android One -älypuhelimissa on viimeisimmät innovaatiot ja ohjelmistot, ja niissä on heti ostohetkestä alkaen runsaasti tallennustilaa ja erinomainen akunkesto.

Nokia 4.2 saa Android One ‑ohjelmaan kuuluvat kuukausittaiset turvapäivitykset kolmen vuoden ajan ja kaksi merkittävää käyttöjärjestelmäpäivitystä. Lisäksi Google Play Protect-ohjelma tarkistaa yli 50 miljardia sovellusta päivässä suojellakseen puhelinta haittaohjelmilta. Puhelimessa on helppokäyttöiset, viimeisimmät innovaatiot, kuten Google Assistant -ääniohjauspalvelu ja Google Kuvat -pilvipalvelu, joka tarjoaa ilmaisen, rajoittamattoman ja laadukkaan tavan kuvien tallentamiseen*.

Android 9 Pie -käyttöjärjestelmässä on runsaasti tekoälyä hyödyntäviä innovaatioita, jotka tekevät puhelimesta entistä älykkäämmän ja nopeamman. Koska puhelin oppii yksilöllisistä käyttötavoista, sen käyttökokemus ja toiminnallisuus paranee ajan mittaan. Adaptive Battery -toiminnallisuus rajoittaa harvemmin käytettyjen sovellusten akunkulusta. App Actions -sovelluspikavalinta ennakoi puhelimen käyttöä ja nopeuttaa näin usein käytettyjä toimintoja.

HMD Global on Nokia-puhelinten koti, jonka pääkonttori on Espoossa. HMD Global muotoilee ja markkinoi älypuhelin- ja peruspuhelinvalikoimaa, joka on kohdennettu useille eri kuluttajaryhmille ja joka tarjoaa puhelimia useissa eri hintakategorioissa. Innovointiin ja korkeaan laatuun sitoutunut HMD Global Oy on Nokia-puhelinten ja -tablettien lisensoija yksinoikeudella, www.hmdglobal.com.

Nokia on Nokia-yhtymän rekisteröity tavaramerkki. Android, Google ja muut Googlen tavaramerkit ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Qualcomm ja Snapdragon ovat Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä Qualcomm Incorporatedin tavaramerkkejä. Qualcomm Snapdragon on Qualcomm Technologies, Inc. ja/tai muiden tytäryhtiöiden rekisteröimä tuote.

*Kuvien tallennus Google Kuvat -palveluun edellyttää Google-tiliä ja internet-yhteyttä.