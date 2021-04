Nyt tarvitaan nopeaa ja fiksua kehittämistä – VAMK tarjoaa ratkaisun

Jaa

TKI-alustojen avulla tutkimuksen hyödyt saadaan jokaisen kansalaisen käyttöön. Smart City, Smart Industry ja Smart Well-Being ovat myös yrityksille ja yhteisöille helppo tapa pysyä kiinni kehityksessä.

Vaasan ammattikorkeakoulun uudet tutkimus-, kehitys- ja innovaatioalustat ovat kohtaamispaikka tutkimukselle, yrityksille ja yhteisöille sekä julkisille toimijoille. Ne tarjoavat käytännönläheisiä ratkaisuja kestävään kehitykseen, hyvinvointipalveluihin ja älykkääseen arkeen.

Uudet VAMKin TKI-alustat ovat Smart City, Smart Industry ja Smart Well-Being. Jokainen alusta toimii ilmiölähtöisesti ja monialaisesti, jotta tuore tieto saadaan mahdollisimman nopeasti ja saumattomasti käyttöön.

– Olemme keskellä Pohjoismaiden suurinta energiaklusteria ainutlaatuisella näköalapaikalla kestävään kehitykseen. Tarvitsemme mutkattoman tavan yhdistää huippuosaaminen ilman turhia raja-aitoja, kertoo VAMKin TKI-päällikkö Marja-Riitta Vest.

Käytännössä TKI-alustat lähestyvät nykypäivän ja tulevaisuuden ilmiöitä siten, että esimerkiksi teknologiatietämys yhdistyy joustavasti sosiaali- ja terveysalan osaamiseen, tai uusiutuvan energian varastoinnin tutkimus talousajatteluun.

Arjen esimerkkejä fiksusta ja monta alaa yhdistelevästä tiedon soveltamisesta ovat vaikkapa hiilineutraalin julkisen liikenteen muokkaaminen ikääntyviä kansalaisia entistä paremmin palvelevaksi tai esineiden internetin valjastaminen energiatehokkaan teollisuuden käyttöön.

– Esimerkkejä on paljon, ja niitä tulee ajan mittaan lisää. VAMK ennakoi myös yhteiskunnan tarpeita ja on mukana edistämässä globaaleja, Suomelle todella tärkeitä teemoja, Marja-Riitta Vest toteaa.

Kolme alustaa

TKI-alustoille on valittu vetäjät, joista jokaisella on pitkä kokemus erikoisalaltaan. Smart Cityn vetäjäksi tulee Kenneth Norrgård, Smart Industryn vetäjänä aloittaa Ossi Koskinen ja Smart Well-Being saa puikkoihinsa Riku Niemistön.

Smart City -tutkimusalustan tutkimusteemoja ovat muun muassa älykkääseen kaupunkiin ja elinympäristön kestävään kehitykseen linkittyvä tutkimus, hiilineutraali kaupunki ja vihreät energiaratkaisut.

Smart Industry tähtää teollisuuden hiilineutraaliutta edistävien toimien löytämiseen ja käytännön toteuttamiseen. Vihreän ja älykkään teollisuuden kehittämisessä hyödynnetään digitaalisuutta.

Smart Well-Being vastaa sosiaalisesti ja eettisesti kestävällä tavalla yhteiskunnallisiin haasteisiin kuten väestön ikääntymiseen digitalisaatiota, talousosaamista ja palvelumuotoilua hyödyntäen.

VAMKin rehtori Kati Komulainen toteaa, että tutkimusalustat ovat yksi keskeinen väylä Suomen hallituksen asettaman TKI-tavoitteen saavuttamiseksi.

– TKI-rahoituksen osuus BKT:stä halutaan nostaa neljään prosenttiin. Ammattikorkeakoulujen tärkeä tehtävä on toteuttaa sitä omalla toiminta-alueellamme.

He luotsaavat VAMKin uusia TKI-alustoja

Smart City

Kenneth Norrgård on tuttu monista tehtävistä VAMKissa. Hän on ollut myös kehittämässä liiketalouden yksikköön tietojenkäsittelyn koulutusohjelmaa, jossa nyt toimii lehtorina.

Smart City eli fiksu kaupunki koostuu fiksuista kaupunkilaisista. Norrgårdin mukaan teknologian pitäisikin olla olennainen apu ihmisten arjessa, mutta samalla huomaamaton.

”Parhaimmillaan teknologia on näkymätöntä ja ratkaisut intuitiivisia – tietoturvaa unohtamatta. Silloin ei tarvitse muistella, mitä nappia pitikään painaa.

Kasvuyritysten joustavan ajattelun soisi laajenevan myös julkiselle puolelle, koska esimerkiksi väestön ikääntyminen ja kestävät liikenneratkaisut vaativat ketteriä ratkaisumalleja.”

kenneth.norrgård@vamk.fi, 0207 663 397

Smart Industry

Energia-alan tutkimus ja kehittäminen on Ossi Koskisen intohimolaji.

VAMKin liiketalouden yksikössä yliopettajana työskentelevä Koskinen on koulutukseltaan kauppatieteiden tohtori, joka teki väitöskirjansa johtamisesta. Vuonna 2006 VAMKin, Vaasan yliopiston ja Novian yhteisen energiainstituutin johtoryhmässä syttyi kuitenkin liekki, joka ei sen koommin ole himmennyt.

”Oma kiinnostukseni linkittyy vahvasti ympäristöön. Ilmaston lämpeneminen on fakta, ja sen jarruttamiseksi on kehitettävä entistä voimakkaammin uusiutuvia energiaratkaisuja sekä näihin liittyviä teknologioita, kuten energiavarastoja. Alueella on erinomaiset edellytykset kehittää myös uusia liiketoimintamalleja, ja myös siinä Smart Industry -alusta voi olla tärkeä yhteistyökumppani.”

TKI-alusta palvelee myös alueen pk-yrityksiä, joille VAMK voi tarjota tiedemaailman tuoreimpia tutkimustuloksia sekä Suomesta että ulkomailta.

”Vahvistamme talousalueemme vahvaa ja upeaa energiaklusteria omalla työllämme. Onnistuneen yhteistyön avain on kuunteleva asenne.”

ossi.koskinen@vamk.fi, 0207 663 607

Smart Well-Being

Riku Niemistö tunnetaan laaja-alaisena hyvinvointipalveluiden kehittäjänä. Hän on ollut mukana maakunnallisten sote-palveluiden suunnittelussa muun muassa lapsi- ja perhepalveluiden järjestämisessä.

Sosiaali- ja terveysalan yliopettajana Niemistö on nähnyt, miten arvokasta monialaisuus on sekä alan ammattilaisten että asiakkaan näkökulmasta.

”Hyvinvoinnin ongelmat ovat usein kompleksisia. Varsinkin paljon palveluita käyttävien asiakkaiden kohdalla tarvitaan monialaista työotetta. Yhteinen alusta helpottaa ihmisen kohtaamista kokonaisuutena ja ongelmien ratkomista monialaisesti.”

Tulevaisuuden hyvinvointipalveluissa otetaan huomioon entistä enemmän ongelmien ennaltaehkäisy ja saavutettavuus. Siinä myös digipalvelut voivat olla apuna.

riku.niemisto@vamk.fi, 0207 663 396