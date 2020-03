Nyt tehdään uusista #paikallistoiveista totta TOK:n edustajiston vaalien äänestysaika alkaa

Turun Osuuskaupan edustajiston vaalien äänestysaika lähestyy ja nyt on aika valita itselleen sopiva ehdokas. Turun Osuuskaupan edustajiston vaaleissa on yhteensä 370 ehdokasta ympäri toimialuetta.

- Olemme erittäin tyytyväisiä ehdokasasettelun sujumiseen. Ehdokkaat edustavat eri-ikäisiä ihmisiä, useita ammatteja ja koulutustaustoja sekä kattavasti Turun Osuuskaupan toimialuetta. On hieno huomata, että niin moni omistajistamme kokee vaikuttamisen edustajiston kautta mielekkääksi. Onhan edustajiston tehtävä äärimmäisen tärkeä paitsi merkittäviä päätöksiä tekevänä toimielimenä, myös kontaktipintana ja äänitorvena asiakasomistajien ja osuuskaupan johdon välillä sekä paikallistoiveiden eteenpäin viejänä, Turun Osuuskaupan hallintoneuvoston puheenjohtaja Mika Rantanen toteaa.

Ehdokkaista naisia on 179 ja miehiä 191. Ehdokkaiden keski-ikä on 50 ja ikähaitari vaihtelee 21 vuodesta 82 vuoteen. Ehdokkaisiin voi tutustua myös vaalikoneessamme, joka on avoinna osuuskauppavaalit.fi -sivustolla.

Vaalit pidetään posti- ja nettiäänestyksenä. Äänestyslipuke ja äänestysohjeet toimitetaan Turun Osuuskaupan äänioikeutetuille jäsenille ennen äänestyksen alkua maaliskuussa. Varsinainen äänestysaika on 16.-31.3.2020. Vaalien tulos julkaistaan 8.4.2020.

Turun Osuuskaupan edustajiston vaaleissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Edustajisto käyttää jäsenten päätösvaltaa osuuskaupassa. Edustajisto valitaan vaaleilla osuuskaupan jäsenistä eli asiakasomistajista joka neljäs vuosi. Edustajistoon valitaan 60 jäsentä. Vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki ennen vaalivuoden alkua jäseniksi hyväksytyt ja 15 vuotta täyttäneet osuuskaupan jäsenet.

