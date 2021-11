Nyt valppaana öljylämmityksen vaihtaja – liikkeellä väärää tietoa ja jopa väärennettyjä ELY-keskuksen avustuspäätöksiä

Jo lähes 18 000 pientalon omistajaa on hakenut ELY-keskuksen avustusta öljylämmityksen vaihtamiseen. Heistä yli 9 300 on saanut päätöksen. Avustuksella on positiivisia työllisyys- ja ilmastovaikutuksia, mutta lämmityksenvaihtobuumi on synnyttänyt myös ikäviä lieveilmiöitä. Avustuksen hakijat ovat kohdanneet virheellistä tietoa ja jopa huijauksia.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tietoon on tullut tapauksia, joissa lämmitysalan urakoitsija on toimittanut öljylämmityksen vaihtoa suunnittelevalle asiakkaalle virheellistä tietoa avustuksen ehdoista. Pahimmillaan öljylämmityksen vaihtaja on jopa saanut urakoitsijalta ELY-keskuksen päätöstä muistuttavan viestin avustuksen myöntämisestä. ”Alan toimijat ovat lähtökohtaisesti luotettavia. Koemme kuitenkin tärkeäksi varoittaa öljylämmityksen vaihtajia ja kehottaa heitä huolellisuuteen. Jos asiakas luottaa urakoitsijan tarjoamiin virheellisiin dokumentteihin tai suullisiin tietoihin, vaarana on, että remontti ei täytäkään avustuksen ehtoja ja avustus jää saamatta”, huomauttaa ryhmäpäällikkö Vesa-Pekka Heikkilä. ELY-keskus ei koskaan toimita avustuspäätöstietoja urakoitsijalle, vaan päätös lähetetään aina suoraan kiinteistön omistajalle joko postilla tai sähköpostilla. Vanha öljysäiliö on poistettava ja täydennyspyyntöihin on vastattava Öljylämmityksen vaihtajat ovat raportoineet ELY-keskukselle saaneensa urakoitsijoilta väärää tietoa avustuksen myöntämisperusteista ja muista ehdoista. Virheellistä tietoa liikkuu esimerkiksi vaatimuksesta poistaa öljysäiliö. ”Pelkkä säiliön puhdistaminen ei riitä, vaan avustuksen saamiseksi säiliö pitää pääsääntöisesti poistaa. Öljysäiliön voi jättää paikoilleen ainoastaan, jos ympäristösuojeluviranomainen on myöntänyt luvan poiketa poistamisvelvollisuudesta tai jos rakennuksen sisällä olevan öljysäiliön poistaminen ei ole mahdollista rakennuksen kantavia rakenteita purkamatta”, Heikkilä selvittää. Avustuksen tarkat myöntämisperusteet ja ehdot löytyvät ELY-keskuksen verkkosivuilta. Verkkoon on koottu myös asiakkaiden esittämiä usein kysyttyjä kysymyksiä. Jos hakemuksen tiedot tai liitteet ovat puutteellisia, ELY-keskus toimittaa hakijalle täydennyspyynnön sähköisen asiointipalvelun kautta, sähköpostilla tai kirjeellä. Näihin täydennyspyyntöihin tulee vastata määräajassa. Avustusasioissa luotettava tiedonlähde on ELY-keskus Jos avustuksen hakija epäilee joutuneensa lämmitysremontin yhteydessä rikoksen kohteeksi, hänen kannattaa kääntyä suoraan poliisin puoleen. Luotettavaa tietoa avustuksen ehdoista ja hakemisesta sekä ajantasainen tieto hakijamäärästä löytyy ELY-keskuksen verkkosivuilta. Juuri nyt käsittelyssä on tammi- ja helmikuussa saapuneita hakemuksia. Maksatushakemusten ohjeet ja ajantasainen käsittelyaika löytyvät KEHA-keskuksen verkkosivuilta. Teknistä neuvontaa öljylämmityksen vaihtamiseen tarjoaa Motivan energianeuvonta sekä öljylämmityksen vaihtajille suunnatut Motivan verkkosivut. Lue lisää Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi (ely-keskus.fi) UKK: Avustus öljylämmityksen vaihtajalle (ely-keskus.fi) Hae maksatusta: ympäristö (keha-keskus.fi) Öljylämmityksen vaihtajalle (motiva.fi) Ota yhteyttä Ympäristöasioiden asiakaspalvelu 0295 020 900 (ma–pe klo 9–16) ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi Lisätietoja medialle Vesa-Pekka Heikkilä, ryhmäpäällikkö, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 324, vesa-pekka.heikkila@ely-keskus.fi

Avainsanat avustusvaltionavustusöljylämmitysöljylämmitysjärjestelmä