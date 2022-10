OAJ julkistaa oppimisen tuen toimivuutta selvittäneen kyselyn tulokset pe 21.10. klo 12

Muun muassa inkluusion onnistumisesta ja tuen riittävyydestä kertovan selvityksen tulokset julkistetaan perjantaina 21.10. klo 12 Sokos Hotel Vaakunan Vaakuna-kabinetissa, 10. krs.

OAJ:n syys-lokakuussa 2022 toteuttamaan kyselyyn vastasi yli 2 000 luokan- ja aineenopettajaa sekä rehtoria kautta maan. Aineiston keruu toteutettiin niin, että OAJ:n alueasiantuntijat pyysivät oman alueensa peruskoulunopettajia vastaamaan kyselyyn.



Kyselyllä haluttiin saada selville, millaisia kokemuksia integraatiosta ja perusopetuksen kolmiportaisen tuen toimivuudesta on niillä opettajilla ja rehtoreilla, joiden työhön tuen järjestämistapa ja sen riittävyys välittömästi vaikuttaa. Luvassa on ensi kertaa tietoa esimerkiksi siitä, paljonko luokanopettajalla on tuettavia oppilaita omassa luokassaan ja aineenopettajalla ryhmässään.



Vastaajilta kysyttiin myös, mistä tuen muodosta on eniten pulaa ja miten hyvin oppilaiden tuki toteutuu. Opettajat ja rehtorit kertoivat lisäksi näkemyksensä inkluusiosta. Vastaajajoukosta karsittiin tällä kertaa erityisopettajat ja opinto-ohjaajat, joiden kokemuksia on selvitelty aiemmin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä pohtii parhaillaan, kuinka oppimisen tukea pitäisi muuttaa. OAJ käyttää kyselyn tuloksia vaikuttamistyössään.



Toimiiko varhaiskasvatuksen epäkohtien ilmoitusvelvollisuus?



OAJ julkaisee infossa tietoja myös varhaiskasvatuksen opettajille suunnatusta kyselystä. Siinä selvitettiin, missä määrin opettajat tekevät nykysäädösten edellyttämiä ilmoituksia havaitsemistaan epäkohdista. Varhaiskasvatuksen toteutumista koskevien epäkohtien tai niiden uhkien ilmoitusvelvollisuus lisättiin lakiin 2021. OAJ ottaa infossa kantaa myös varhaiskasvatuksen opettajapulaan, sen syihin ja seurauksiin lapsille.



Esillä ovat lisäksi ammatillisen koulutuksen ongelmat sekä tuoreimmat tiedot siitä, kuinka ammatillisten opiskelijoiden saaman opetuksen määrä on muuttunut.



Puheenjohtaja Murto arvioi myös työmarkkinatilannetta.



Tarjoamme tilaisuudessa lounaan, joten ilmoittaudu ennalta.