OAJ och JHL: Helsingfors måste omedelbart anställa fler löneräknare för att lösa den kolossala lönehärvan, och måste också ersätta skadorna

JHL: Tulevaisuuden hoitajat on tehty työhyvinvoinnista, hyvästä johtamisesta ja kannustavasta palkasta 14.7.2022 15:00:00 EEST | Tiedote

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine muistuttaa, että Suomessa on hoitajapula. Sosiaali- ja terveysministeriö on vuoden ajan yhdessä julkisen ja yksityisen työnantajan sekä palkansaajajärjestöjen kanssa työstänyt toimenpiteitä hoitajapulan taltuttamiseksi. Mukana on ollut erilaisia asiantuntijayhteisöjä kuten esimerkiksi hoito- ja hoivatyöhön keskittyneitä digiratkaisuasiantuntijoita.