OAJ:n ja FSL:n info Axxellissa Karjaalla to 23.9. klo 9.45

Paikalla ovat OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen, FSL:n puheenjohtaja Inger Damlin, OAJ:n Uusimaan puheenjohtaja Tuomo Suihkonen, alueasiantuntija Ilkka Miettinen ja Axxellin opettaja Petra Baarman.

Esillä ovat ajankohtaiset koulutus- ja työmarkkina-asiat. Kuinka opettajat ja alan esihenkilöt jaksavat työssään poikkeusolojen jäljiltä ja miten oppimisvajetta paikataan? Miten oppimisen tuki saataisiin toimimaan, ja mitkä ovat ammatillisen koulutuksen tämänhetkiset näkymät? Kuinka oppivelvollisuusuudistus on lähtenyt liikkeelle?

Opettajajärjestöt kehottavat kuntapäättäjiä kiinnittämään enemmän huomiota koulutukseen ja sen resursseihin sekä opiskelijoiden ja opetushenkilöstön hyvinvointiin, sillä opetuksesta ja varhaiskasvatuksesta tulee kunnan suurin ja tärkein toimiala, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille.

Ohjelmaa Karjaalla

OAJ:n ja FSL:n edustajat vierailevat 23.9. Axxellissa ja Karjaalla OAJ on the Road -maakuntakierroksella. He tapaavat paikallista opetushenkilöstöä ja Raaseporin opetustoimen johtoa. Uffe Engberg juontaa klo 15-16.30 Karjaan kävelykadulla järjestettävän kiertuepäivän yleisötilaisuuden, jossa haastateltavana on muun muassa paikallisia rehtoreita. Illalla on vuorossa Opettajien ilta, johon alueen opettajat voivat osallistua myös etäyhteyksin.

Karjaan opettajatapahtuma on osa OAJ on the Road -kiertuetta, joka käynnistyi 9.9. Kuopiosta. Seuraavat paikkakunnat ovat Raahe ja Rovaniemi.

OAJ:s och FSL:s pressträff i Axxell i Karis torsdag 23.9 kl. 9.45

Välkommen till Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ:s och Finlands Svenska Lärarförbund FSL:s pressträff torsdagen den 23 september kl. 9.45-10.45 i Axxell i Karis, adress Bangatan 75. Pressträffen är tvåspråkig och på plats finns OAJ:s ordförande Olli Luukkainen, FSL:s ordförande Inger Damlin, OAJ Nylands ordförande Tuomo Suihkonen, regionombudet Ilkka Miettinen och Petra Baarman, lärare vid Axxell.

Vi diskuterar aktuella utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor. Hur orkar lärarna och cheferna i arbetet efter de exceptionella förhållandena och hur ska kunskapsglappet åtgärdas? Hur ska stödet för lärandet fås att fungera och vilka är utsikterna för yrkesutbildningen? Hur har läropliktsreformen kommit i gång?

Lärarförbunden uppmanar de kommunala beslutsfattarna att bättre uppmärksamma utbildningen och dess resurser samt studerandenas och undervisningspersonalens välbefinnande eftersom utbildning och småbarnspedagogik blir kommunens största och viktigaste verksamhetsområde när social- och hälsovårdstjänsterna överförs från kommunerna till välfärdsområdena.

Program i Karis

OAJ:s och FSL:s representanter besöker Axxell i Karis 23.9 som en del av landskapsturnén OAJ on The Road. Representanterna träffar undervisningspersonal och ledningen för Raseborgs undervisningsväsende. Det ordnas en publiktillställning på Karis torg på gågatan kl.15–16.30 med Uffe Engberg som konferencier och bland annat intervjuas rektorer. På kvällen är det lärarträff i vilken lärarna även kan delta i på distans.

OAJ:s landskapsturné startade i Kuopio 9.9 och efter Karis besöker vi ännu Brahestad och Rovaniemi.

Tervetuloa infoon - välkommen till pressträffen!

Lisätiedot ja ilmoittautuminen. Tilläggsuppgifter och anmälning:

Heikki Sahlman, kommunikationschef vid OAJ, tfn 040 562 4510

Mirjam Heir-Lindström, kommunikatör vid FSL, tfn 040 686 9959