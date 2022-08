OAJ:n koulutuspolitiikan johtajaksi valittiin Nina Lahtinen

– Nina Lahtisen valinnassa painoi hänen vahva koulutuspolitiikan ja koulutuslainsäädännön substanssiosaamisensa. Hän on juridiikan tuntija, jolla on tiivis tuntuma myös koulutuksen arkeen sekä opetus- ja kasvatustyöhön. Hänellä on myös pitkä kokemus koulutuspolitiikasta ja vaikuttamistyöstä, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto perustelee.

– Pidän tärkeänä jäsenten kuuntelemista ja että koulutuspolitiikka on jatkossakin jäsentemme näköistä. Koulutuspoliittisten muutosten vaikutuksia on ehdittävä arvioida rauhassa ennen kuin seuraavaa uudistusta aloitetaan. Se mitä tehdään, pitää pystyä tekemään riittävin resurssein. On tärkeää ymmärtää, että muutos yhdessä osassa koulutusketjua vaikuttaa aina seuraavaan, Lahtinen pohtii.

Nina Lahtinen on työskennellyt OAJ:ssa vuodesta 2008 lähtien. Viimeksi hän on toiminut koulutuspolitiikan päällikkönä ja helmikuusta 2022 lähtien väliaikaisena koulutusjohtajana. Tehtävä vapautui, kun Heljä Misukka erosi OAJ:n palveluksesta.

Lahtinen on aiemmin työskennellyt luokanopettajana, sivistystoimen tarkastajana sekä lakimiehenä Kuntaliitossa ja KT Kuntatyönantajilla. Hän on ollut tekemässä useita kirjoja varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lainsäädännöstä. Lahtinen on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon ja kouluhallinnon tutkinnon.