OAJ:n Luukkainen huolissaan opettajien jaksamisesta

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen on hyvin huolissaan opettajien sekä koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten esihenkilöiden työssä jaksamisesta. Koulutus tuottaa Luukkaisen mielestä yhä hyviä tuloksia, mutta kehityssuunta on osaamistulosten osalta väärä ja tulos syntyy opettajien ja esihenkilöiden jaksamisen kustannuksella.

– Opettajien ja esihenkilöiden väsymys ja turhautuminen on kiistatonta kaikilla koulutusasteilla. Oppijoilla olisi enemmän tarvetta saada yksilöllistä apua, mutta opettajan on vaikea antaa sitä, jos opetusryhmät ovat suuria. Opetus- ja kasvatustyö käy ylivoimaisen työlääksi, jos esimerkiksi oppimisen tuki on riittämätöntä, ei toimi tai opiskelijaryhmät ovat liian suuria niin perusopetuksessa, varhaiskasvatuksessa kuin ammatillisessa koulutuksessakin.

– Lisäksi oppituntien ulkopuolinen työmäärä on kasvanut vuosi vuodelta. Kun yhtälöön lisätään korona-ajan ja poikkeusolojen opettajille ja esihenkilöille aiheuttama runsas ylimääräinen kuormitus, ei ole ihme, että moni opettaja alkaa pohtia mielessään jopa uusia uravaihtoehtoja, Luukkainen muistuttaa.

Luukkaisen mielestä suomalaisen koulutuksen erityisvahvuutena on koulutuksellinen tasa-arvo ja laadukas lähiopetus ja varhaiskasvatus. Vanhemmat voivat kaikkialla maassa turvallisesti ja hyvillä mielin valita lapselleen lähimmän koulun ilman, että tarvitsee erikseen etsiä ”sopivaa koulua”.

– Koulutusjärjestelmä toimii ja on perusteiltaan hyvä, vaikka sen rahoitus ja resurssit eivät olekaan kunnossa. Myös oppimistulokset kestävät kansainvälisen vertailun. Parannettavaa on kuitenkin kaikilla koulutusasteilla, mutta eteenpäinkin on menty. Koulutuspolku ymmärretään nyt paremmin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Tuorein merkki tästä saatiin kunta-alan työmarkkinapöydästä, kun varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö pääsi pitkän taistelun jälkeen vihdoin samaan virka- ja työehtosopimukseen muiden opettajien kanssa, Luukkainen toteaa.

– Koulutuksen hedelmät eivät kuitenkaan yksinään riitä, jos ne syntyvät tavalla, jota korkeasti koulutettu ja työhönsä sitoutunut henkilöstä ei tule pitkään jaksamaan. Opetushenkilöstön huoli on otettava vakavasti. Tämä on valtiovallan ja erityisesti koulutuksenjärjestäjien ja työnantajien tehtävä. Uusien kuntapäättäjien on perehdyttävä asiaan jo vaalikauden alkajaisiksi. Heidän pitää kysyä itseltään ja toisiltaan, miten koulutus ja varhaiskasvatus voivat omassa kunnassa ja kuinka he kuntapäättäjinä voivat omilla teoillaan ja päätöksillään tukea opetus- ja kasvatusalan ammattilaisia heidän vaativassa työssään

OAJ:n maakuntakiertue käyntiin Kuopiosta

Olli Luukkainen vierailee tänään Kuopiossa, josta käynnistyy syksyn 2021 OAJ on the Road -kiertue. OAJ:n edustajat tapaavat uusia kuntapäättäjiä sekä kaupungin- ja sivistystoimen johtoa ja keskustelevat lukuvuoden näkymistä. Kuopion torilla on koulutusaiheinen yleisötilaisuus klo 14, ja illalla on etänä toteutettava Pohjois-Savon Opettajien ilta.

Koronatilanteen vuoksi supistetun kiertueen muut paikkakunnat ovat 23.9. Karjaa, 7.10. Raahe ja 8.10. Rovaniemi.