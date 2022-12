Oda aloittaa vuoden 2023 alussa ruoan kotiinkuljetukset Turussa ja Tampereella

Suomen uusin ruokakauppa Oda aloittaa ruoan kotiinkuljetukset ensi vuoden alussa Turussa ja Tampereella. Tarkemmat kaupunkikohtaiset aloituspäivät julkistetaan myöhemmin.



“Oda kasvaa Suomessa ruoan verkkokaupan markkinaa nopeammin ja olemme vasta muutaman kuukauden täällä toimittuamme saaneet jo noin neljänneksen ruoan kotiinkuljetuksen markkinasta Uudellamaalla. Tämä on varsin hyvä aloitus ottaen huomioon, että Suomen ruokakauppa on Euroopan keskittynein ja tänne on uusien toimijoiden ollut vaikea tulla. Tavoitteenamme on alusta lähtien ollut laajentua pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, sillä Vantaan tehokkaasta keräilykeskuksestamme pystymme palvelemaan jopa yli 2 miljoonaa asiakasta. Laajentumisemme ottaa nyt aimo harppauksen eteenpäin, sillä aloitamme vuoden 2023 alussa kotiinkuljetukset Turun ja Tampereen alueella”, sanoo Odan Suomen-toimitusjohtaja Tobias Niemi.



Ilmaisia kotiinkuljetuksia tehokkaan toimintamallin ansiosta



Odalla ei ole fyysisiä kivijalkakauppoja, vaan yritys toimittaa ruokaostokset koteihin Vantaalle rakennetusta modernista keräilykeskuksestaan. Odan kotiinkuljetukset ovat markkinoiden edullisimmat ja joka päivä on tarjolla ilmaisia kotiinkuljetusaikoja. Oda on jo tunnettu siitä, että toimitusaikoja on runsaasti aamusta iltaan 7 päivänä viikossa ja toimitusten täsmällisyyteen voi luottaa, sillä toimituksista 99 % on viime kuukausina toimitettu ajallaan.



Odalta voi tilata ruokaostokset sovelluskaupoista ladattavalla helppokäyttöisellä Oda-sovelluksella tai selaimella toimivan nettikaupan kautta osoitteessa www.oda.com/fi



“Suomessa ruoan kotiinkuljetuksella on kallis maine. Kotiinkuljetuksesta on joutunut maksamaan tuntuvaa lisämaksua, usein jopa yli 10 euroa. Asiakkaan ei pitäisi joutua maksamaan siitä, että myymälän ylläpito, tuotteiden tehoton keräily ja toimitus aiheuttavat kaupalle kuluja. Suomessa on ollut selkeä markkinarako ruokakaupalle kuten Oda, jonka koko toimintamalli on ajateltu uudelleen. Kun myymälöitä ei tarvita, tuotteet kulkevat automatisoidun keräilykeskuksen kautta ja asiakkaita palvellaan kotiovelle asti. Tehokkaasta toimintamallista tulevat kustannushyödyt siirrämme asiakkaille jopa ilmaisina kotiinkuljetuksina”, sanoo Tobias Niemi.



Kukkarolle sopiva, pääasiassa kotimainen valikoima



Odan kattava tuhansien tuotteiden valikoima on suunniteltu tarkkaan. Odan valikoima luottaa tuttuihin suomalaisiin brändeihin höystettynä kansainvälisillä suosikeilla. Myytävästä ruoasta ja käyttötavarasta yli 80 % on kotimaisia eli niiden alkuperä- tai valmistusmaa on Suomi. Odan valikoima on kaikille sama, mikä tarkoittaa, että turkulaisia tai tamperelaisia paikallisherkkuja voi ostaa niin Turussa, Tampereella kuin Helsingissä.



“Näinä aikoina moni seuraa silmä tarkkana ruokaostostensa hintaa. Edullisten kotiinkuljetustemme lisäksi myös Odan tuotehinnat ovat kukkarolle sopivat. Tästä osoituksena Oda on voittanut jo kaksi median tekemää ruoan verkkokauppojen hintavertailua. Edullisen hinnan lisäksi ruoan verkkokaupassa ostokokemus on elinehto: jokaikisen kotiin kuljetettavan kalafileen, avokadon ja kurkun laatu pitää olla korkea. Kun ei itse ole valitsemassa tuotteita, pitää voida luottaa siihen, että saa parasta. Siksi Odalla on laatu- ja tuoreustakuu. Jos ei ole tyytyväinen tuotteiden laatuun, rahat niistä saa takaisin”, sanoo Odan kaupallinen johtaja Anne Terimo.



Terimo jatkaa: “Meillä on jo kymmeniätuhansia asiakkaita, jotka luottavat siihen, että Odalta tilaaminen käy helposti, ostoskorin hinta on kohdillaan ja toimitukset tulevat täsmällisesti. Uskon, että Suomessa monet valitsevat kotiinkuljetuksen itse tekemänsä kauppareissun tai noudon sijaan siinä vaiheessa kun tarjolla on kotiinkuljetus, joka ei maksa maltaita ja mukautuu omaan aikatauluun. Oda pystyy tarjoamaan juuri tämän. Toimituksemme ovat parhaimmillaan ilmaisia ja lyhyiden toimitusaikaikkunoidemme ansiosta kotona ei tarvitse koskaan odotella pitkään.“



Oda on saanut 145 miljoonan euron rahoituksen tulevien vuosien kasvun tueksi



Oda on juuri saanut 145 miljoonan euron rahoituksen kasvun tueksi Suomessa, Norjassa ja Saksassa (lue lisää täältä). Norjassa Odan toiminta oli viime vuonna voitollista ja liikevaihto siellä on kasvanut viime kuukausina noin 20 %. Uuden pääoman avulla Oda voi kasvaa lisää ja saavuttaa kannattavuuden jo lähivuosina myös Suomessa ja Saksassa, jossa Oda lanseeraa tammikuussa 2023.



Oda tarjoaa uusille asiakkaille ensimmäisten 3 kuukauden ajan kotiinkuljetukset ilmaiseksi yli 50 euron ostoksille. 3 kuukauden jälkeenkin tarjolla on joka päivä ilmaisia toimitusaikoja. Yhteystietonsa jättäneille Oda ilmoittaa heti kun he voivat tilata ruokaostoksensa Odalta omaan kotiosoitteeseensa www.oda.com/fi



