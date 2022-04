Odan ruokakauppa lisää toimitusalueita ja aloittaa saman päivän kotiinkuljetukset

Vuoden alussa Etelä-Suomessa uuden ruokakaupan avannut Oda jatkaa laajentumistaan. 26.4. lähtien ruokaostoksia voi tilata Odalta kotiovelle kannettuna myös Kirkkonummella, Klaukkalassa, Nurmijärvellä ja Sipoossa*. Tarkemmat toimitusalueet on listattu tiedotteen lopussa.



Odalla ei ole fyysisiä kivijalkakauppoja vaan Oda toimittaa mobiilisovelluksella tilatut ruokaostokset koteihin 7 päivänä viikossa Vantaalle rakennetusta modernista keräilykeskuksestaan.



Odalta saa viikon ruokaostokset kotiovelle kannettuna niin helposti ja edullisesti, että kotiinkuljetus ei ole jatkossa enää harvojen herkkua vaan se on kaikkien ulottuvilla oleva palvelu. Kaikille uusille asiakkaille Oda tarjoaa 3 kuukauden ajan ilmaiset toimitukset yli 40 euron ostoksille. Myös 3 kuukauden jälkeen tarjolla on joka päivä ilmaisia kotiinkuljetusaikoja.



“Jo kymmenet tuhannet suomalaiset ovat tulleet Odan asiakkaiksi muutamassa kuukaudessa. Asiakkaat ovat olleet palveluumme niin tyytyväisiä, että voimme hyvillä mielin jatkaa laajentumista. Olemme saaneet runsaasti pyyntöjä tulla Kirkkonummelle, Klaukkalaan, Nurmijärvelle ja Sipooseen ja vastaamme nyt tähän pyyntöön. Alueen asukkaat kaipaavat edullisia ja täsmällisiä toimituksia juuri silloin kuin heille sopii. Odalla on tarjolla alan laajin määrä toimitusaikoja maanantaista sunnuntaihin varhaisesta aamusta iltamyöhään ja toimitusten täsmällisyys on huippuluokkaa. Toimituksen saa meiltä aina seuraavalle päivälle ja toukokuusta lähtien tarjoamme myös saman päivän toimituksia”, sanoo Oda Suomen toimitusjohtaja Tobias Niemi.



Hintavertailujen voittaja



Oda on ehtinyt voittaa jo kummatkin median toteuttamat ruoan verkkokauppojen hintavertailut, joihin se on valittu mukaan (IL ja HS).



”Emme tarjoa ainoastaan halpoja kotiinkuljetuksia. Olemme hinnoitelleet myös ruokakauppamme tuotteet edullisesti. Panostamme ostoskorin kokonaishintaan, joka muodostuu edullisista tuotehinnoista ja alan halvimmista kotiinkuljetusmaksuista. Ruoan verkkokaupassa kannattaa laskea yksittäisen tuotteen hinnan sijaan, että koko paketti - tuotteet ja kotiinkuljetus - on edullinen. Laskutoimituksen jälkeen on helppo nähdä, että on järkevää antaa Odan tuoda ostokset kotiovelle. Olen iloinen, että vaikka kauppamme on ollut vasta vähän aikaa auki, olemme ehtineet jo voittaa kaksi median tekemää ruoan verkkokauppojen hintavertailua“, sanoo Odan kaupallinen johtaja Anne Terimo.



Odan toimitusajat ja toimitusten hinnat



Odan kauppa aukeaa tilauksille tiistaina 26.4. Kirkkonummella, Klaukkalassa, Nurmijärvellä ja Sipoossa* ja ensimmäiset tilaukset toimitetaan keskiviikkona 27.4.

Odalla on alan laajin määrä toimitusaikoja ja yritys toimittaa tilauksia joka päivä maanantaista sunnuntaihin. Maanantaista perjantaihin Oda toimittaa uusilla alueilla klo 7–21 ja lauantaina sekä sunnuntaina klo 9–16.



Kaikille uusille asiakkaille Oda tarjoaa 3 kuukauden ajan ilmaiset toimitukset yli 40 euron ostoksille. Alle 40 euron ostoksiin tulee 2,90 euron pienten tilausten toimituslisä. Myös 3 kuukauden jälkeen tarjolla on joka päivä ilmaisia kotiinkuljetusaikoja.

Jos joskus jokin menisi pieleen, Oda pyrkii korjaamaan tilanteen jo oma-aloitteisesti. Esimerkki: Täsmälliset toimitukset ovat Odalle tärkeitä. Jos kuljetus myöhästyy yli vartin, hyvitetään se asiakkaalle automaattisesti.

Odan valikoimasta 80 % on kotimaisia tuotteita



Odan tuhansia tuotteita sisältävästä valikoimasta saa tehtyä koko viikon ostokset helposti. Odan kattava valikoima on suunniteltu tarkkaan ja mieleisten tuotteiden valinta on tehty helpoksi. Valikoima luottaa tuttuihin suomalaisiin brändeihin höystettynä kansainvälisillä suosikeilla. Myytävästä ruoasta ja käyttötavarasta yli 80 % on kotimaisia eli niiden alkuperä- tai valmistusmaa on Suomi.



Oda panostaa tuttuihin brändeihin sekä korkealaatuisiin tuoretuotteisiin kuten vihanneksiin ja hedelmiin sekä liha- ja kasviproteiinituotteisiin ja herkullisiin valmisruokiin. Odalta saa mukaansa myös arjen yleisimmät käyttötavarat, kuten lasten vaipat ja puhdistustuotteet. Lisäksi Odalta voi myös tilata tuoreita leipomotuotteita. Odan Uunituoreet ovat muun muassa Fazerin ja turkulaisen MBakeryn herkullisia leipiä ja leivonnaisia.



“Emme halua, että asiakkaan täytyy pähkäillä lukemattomien, toisiaan muistuttavien vaihtoehtojen kanssa. Siksi olemme valinneet sopivat tuotteet valmiiksi markkinoiden parhaista tuotteista helpottamaan asiakkaiden valintoja. Oda tuo kotiovelle niin arjen ikisuosikit kuin kiinnostavimmat uutuudet. Lisäksi otamme mielellämme asiakkaiden toiveita vastaan”, kuvaa Terimo.



Odalta voi tehdä tilauksia Oda-sovelluksen kautta. Sovelluksen voi ladata Google Playsta tai Apple Storesta. www.oda.com/fi



*Tarkat toimitusalueet

Kirkkonummi: 02450 Sundsberg, 02430 Masala, 02440 Luoma, 02410 Kirkkonummi, Jorvas, Sepänkylä, Svartvik, Neidonkallio, Ravalls, Laajakallio, Tolsa, Kolsari, Kantvik, Sarrvik, Kirkkonummen keskusta



Klaukkala & Nurmijärvi: 01800 - 01840 Klaukkala, Ilvesvuori, Kuusimäki, Nurmijärven keskusta



Sipoo: Eriksnäs, Kallbäck, Söderkulla, Kalliomäki, Tasby Gård, Nikkilä, Nickby Gård